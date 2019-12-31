Видео-рецепт ⟩ Десерт для новогоднего стола: орешки со сгущенкой

Классический рецепт теста для орешков с вареной сгущенкой известен многим, и никаких трудностей приготовление не составит. Нужны обычные продукты и орешница. А вот удивить гостей можно потрясающим разнообразием начинок!

Ингредиенты для орешков со сгущенкой

Пшеничная мука — 3 стакана (360-390 гр)

Сливочное масло — 200 г

Сахар-песок — 0,5 стакана (90-100 г)

Яичные желтки — 3 шт

Сода — 1/4 ч. л., гашеная уксусом 9% (1 ст. л.)

1 щепотка соли

Для начинки: Сливочное масло — 100 г

Вареная сгущенка — 170 г

Крошка от 10-ти половинок орешков

Как приготовить орешки со сгущенкой

Желтки помещаем в миску и слегка взбиваем. Добавляем сахар и взбиваем миксером до полного его растворения.

Масло растапливаем, остужаем до комнатной температуры и вливаем в яичную смесь. Добавляем соль и гашеную соду. Перемешиваем и частями всыпаем муку, перемешивая после каждого добавления.

Когда замешивать тесто лопаточкой станет трудно, переносим его на рабочий стол и продолжаем замес руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем на 30 минут в холодильник.

Теперь включаем для прогрева орешницу и смазываем для первой выпечки маслом. Для следующих порций смазывать ее не надо.

Отщипываем небольшие кусочки теста (примерно по 5 грамм) и скатываем шарики. Шарики помещаем в ячейки орешницы, закрываем ее и выпекаем половинки орешков по 2-3 минуты.

Аккуратно перекладываем орешки в миску, пусть остывают. Печем следующие порции, пока не закончится тесто.

Теперь приготовим начинку.

У остывших половинок обрезаем края (по желанию).

10 половинок и обрезанные края помещаем в блендер и измельчаем.

Размягченное сливочное масло перемешиваем со сгущенкой. Добавляем измельченную крошку половинок и снова перемешиваем.

Начиняем орешки и оставляем готовое печенье на пару часиков для пропитки.

Завариваем чай, наслаждаемся потрясающим десертом и вспоминаем детство.

Начинка для орешков в орешнице