Видео-рецепт ⟩ Десерт для новогоднего стола: орешки со сгущенкой

Классический рецепт теста для орешков с вареной сгущенкой известен многим, и никаких трудностей приготовление не составит. Нужны обычные продукты и орешница. А вот удивить гостей можно потрясающим разнообразием начинок!
Ингредиенты для орешков со сгущенкой
- Пшеничная мука — 3 стакана (360-390 гр)
- Сливочное масло — 200 г
- Сахар-песок — 0,5 стакана (90-100 г)
- Яичные желтки — 3 шт
- Сода — 1/4 ч. л., гашеная уксусом 9% (1 ст. л.)
- 1 щепотка соли
- Для начинки: Сливочное масло — 100 г
- Вареная сгущенка — 170 г
- Крошка от 10-ти половинок орешков
Как приготовить орешки со сгущенкой
Желтки помещаем в миску и слегка взбиваем. Добавляем сахар и взбиваем миксером до полного его растворения.
Масло растапливаем, остужаем до комнатной температуры и вливаем в яичную смесь. Добавляем соль и гашеную соду. Перемешиваем и частями всыпаем муку, перемешивая после каждого добавления.
Когда замешивать тесто лопаточкой станет трудно, переносим его на рабочий стол и продолжаем замес руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем на 30 минут в холодильник.
Теперь включаем для прогрева орешницу и смазываем для первой выпечки маслом. Для следующих порций смазывать ее не надо.
Отщипываем небольшие кусочки теста (примерно по 5 грамм) и скатываем шарики. Шарики помещаем в ячейки орешницы, закрываем ее и выпекаем половинки орешков по 2-3 минуты.
Аккуратно перекладываем орешки в миску, пусть остывают. Печем следующие порции, пока не закончится тесто.
Теперь приготовим начинку.
У остывших половинок обрезаем края (по желанию).
10 половинок и обрезанные края помещаем в блендер и измельчаем.
Размягченное сливочное масло перемешиваем со сгущенкой. Добавляем измельченную крошку половинок и снова перемешиваем.
Начиняем орешки и оставляем готовое печенье на пару часиков для пропитки.
Завариваем чай, наслаждаемся потрясающим десертом и вспоминаем детство.
Начинка для орешков в орешнице