Маленькие, да удаленькие ⟩ Пирожки из пресного теста с яблоками

Способ приготовления

Для теста взбейте миксером сливочное масло и сахар, около 5 минут. Добавьте яйцо, взбейте. Добавьте сливочный сыр, молоко и ванилин,снова взбейте до однородности.

Смешайте муку, разрыхлитель, лимонную цедру и соль, добавьте в сливочно-яичную массу и замесите тесто миксером.

Сформуйте из теста лепешку, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 1 час.

Для начинки яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками со стороной 1 см, полейте соком лимона и перемешайте.

В сковороде растопите масло, выложите яблоки и тушите 5 минут, выпаривая сок. Посыпьте яблоки сахаром и корицей, а если сока много, то и крахмалом, готовьте, помешивая, еще 5 минут.

Переложите начинку в миску шумовкой, оставив на сковороде весь сок, чтобы начинка стала гуще. Дайте остыть.

Разделите охлажденное тесто пополам. На посыпанной мукой поверхности раскатайте одну половину теста в пласт толщиной 3 мм. Стаканом вырежьте из теста семь кружков диаметром 10 см.

Переложите кружки на противень с бумагой, поставьте в холодильник на 30 минут. Повторите процесс раскатывания, вырезания кружков и охлаждения с оставшимся тестом.

Выньте заготовки для пирожков из холодильника. Выложите ложку яблочной начинки на половину каждого кружочка. Смажьте края теста водой и сложите кружки пополам, образуя полукруг. Края пирожков соедините и защипните. Повторите все с оставшимся тестом.

Смешайте оставшийся сахар с корицей в миске. Кисточкой смажьте пирожки холодной водой и посыпьте сахаром с корицей.

Выпекайте пирожки около 20 минут в разогретой до 190 °С духовке. Выньте из духовки и дайте полностью остыть.

Тесто также можно приготовить заранее и хранить в морозильнике в течение 1 месяца.