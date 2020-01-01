Ср, 1.01.2020

Маленькие, да удаленькие ⟩ Пирожки из пресного теста с яблоками

Пирожки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Маленькие пирожки с яблоками хорошо смотрятся на праздничном столе, их можно брать с собой на работу для перекуса и давать детям в школу, упаковав в контейнер, советует «Домашний Очаг».

Количество порций - 14

Время подготовки - 1 ч

Время приготовления - 30 мин

Общее время приготовления - 1 ч 30 мин 

Для начинки
Яблоки700 граммов
Сахар100 граммов
Масло сливочное50 граммов
Корица молотая1 щепотка
Крахмал1 чайная ложка
Для теста
Мука3 стакана
Масло сливочное120 граммов
Сыр «Маскарпоне»85 граммов
Яйца1 штука
Сахар1 стакан
Разрыхлитель (пекарский порошок)1 чайная ложка
Корица молотая1 щепотка
Соль1 щепотка
Цедра лимона (натертая)2 чайные ложки
Ванилин1 щепотка
 

Приготовьте начинку из яблок заранее и храните в холодильнике

Способ приготовления

Для теста взбейте миксером сливочное масло и сахар, около 5 минут. Добавьте яйцо, взбейте. Добавьте сливочный сыр, молоко и ванилин,снова взбейте до однородности.

Смешайте муку, разрыхлитель, лимонную цедру и соль, добавьте в сливочно-яичную массу и замесите тесто миксером.

Сформуйте из теста лепешку, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 1 час.

Для начинки яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками со стороной 1 см, полейте соком лимона и перемешайте.

В сковороде растопите масло, выложите яблоки и тушите 5 минут, выпаривая сок. Посыпьте яблоки сахаром и корицей, а если сока много, то и крахмалом, готовьте, помешивая, еще 5 минут.

Переложите начинку в миску шумовкой, оставив на сковороде весь сок, чтобы начинка стала гуще. Дайте остыть.

Разделите охлажденное тесто пополам. На посыпанной мукой поверхности раскатайте одну половину теста в пласт толщиной 3 мм. Стаканом вырежьте из теста семь кружков диаметром 10 см.

Переложите кружки на противень с бумагой, поставьте в холодильник на 30 минут. Повторите процесс раскатывания, вырезания кружков и охлаждения с оставшимся тестом.

Выньте заготовки для пирожков из холодильника. Выложите ложку яблочной начинки на половину каждого кружочка. Смажьте края теста водой и сложите кружки пополам, образуя полукруг. Края пирожков соедините и защипните. Повторите все с оставшимся тестом.

Смешайте оставшийся сахар с корицей в миске. Кисточкой смажьте пирожки холодной водой и посыпьте сахаром с корицей.

Выпекайте пирожки около 20 минут в разогретой до 190 °С духовке. Выньте из духовки и дайте полностью остыть.

Тесто также можно приготовить заранее и хранить в морозильнике в течение 1 месяца.

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