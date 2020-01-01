Семь удивительных вещей, которые происходят с нашим мозгом, когда мы занимаемся сексом

Когда мы занимаемся сексом, работает не только наше тело, но и наш мозг: как утверждают ученые, в этот момент активизируется сразу 30 участков головного мозга. И вот, что с ними происходит, пока мы получаем удовольствие.

Мозг буквально вскипает

Точнее не весь мозг, а лимбическая система — та самая часть, которая отвечает за физическое влечение и некоторые элементы эмоциональной работы, нейропсихологи еще называют ее «примитивным» мозгом. Так вот когда мы занимаемся сексом, именно эта часть мозга наиболее активна. Так что не стоит принимать важные решения до, во время и сразу после секса!

Рациональная часть мозга отключается — в буквальном смысле

Две части женского мозга, отвечающие за осведомленность и социальные суждения, в прямом смысле слова отключаются во время сексуального возбуждения. Так что выражение «любовь слепа» абсолютно справедливо: когда мы кого-то хотим, мы и правда не в состоянии рационально оценить объект нашего влечения — нам просто нечем. Кроме того, снижается активность еще одного участка — того, который отвечает за самооценку и самокритичность. По этой причине больше всего мы нравимся себе именно в это время.

Увеличивается выработка дофамина

Во время секса мозг особенно активно высвобождает некоторые нейротрансмиттеры и в первую очередь — дофамин. Этот нейрохимикат способствует чувству желания, эйфории, удовлетворения и вознаграждения; это ключевая часть системы вознаграждения — и во время секса его количество вполне может совпадать с тем, которое высвобождается во время приема некоторых запрещенных веществ.

Секс действительно привязывает нас к партнеру

Еще один медиатор, который высвобождается во время секса — это окситоцин. Одна из основных его функций — установление привязанности и социальных связей. Именно окситоцин позволяет родителям заботиться о детях, а супругам и друзьям — так радоваться обществу друг друга. Во время секса мы испытываем сильный всплеск этого нейромедиатра — и потому рискуем влюбиться в человека, которого, возможно, не очень-то хорошо и знаем.

Секс и правда нас усыпляет

Точнее не сам секс, а вазопрессин — еще один нейромедиатор, который мы получаем в огромном количестве. Вазопрессин вызывает сильную сонливость — и по этой причине нам так сладко вздремнуть после отличного секса. Хорошее снотворное!

Мы чувствуем себя счастливее

Серотонин — нейромедиатор, который помогает регулировать сон и настроение. И если мы не получаем его в достаточном количестве, мы чувствуем упадок сил, хандру и даже можем впасть в депрессию. Во время секса мы получаем огромную дозу серотонина — и потому чувствуем себя счастливыми. Кроме того, серотонин помогает нейтрализовать действие «стрессового» гормона кортизола, а также стимулирует память. Так что утренний секс — то, что надо перед важным и трудным рабочим днем.

Мы становимся более энергичными