ТОП-10 имен женщин, которые чаще всего становятся разлучницами

Галина

Галины чаще других уводят мужей из семьи мужчин. Почему это происходит? Потому что для нее важен результат, она мечтает о собственном счастье, и неважно каким способом оно будет достигнуто. Как правило, Гале не везет в любви, вот она и пытается отыграться на чужом счастье.

Ольга

Ольга — влюбчивая натура. Но не всегда объект ее вожделения свободен. В отношениях она ведет себя как роковая женщина. Своего мужчину, даже если он женат, будет добиваться умом и терпением.

Вера

Вера считает, что она никогда не должна кому-то уступать, поэтому если ей понравился женатый мужчина, она не отойдет в сторонку. Наоборот, пойдет в наступление, как танк, сметая все и всех на своем пути. Вера в себе полностью уверена и не готова оставаться в отношениях в статусе любовницы.

Наталья

Натальи часто заводят отношения с женатыми мужчинами гораздо старше себя. Самое интересное, что Наташе достаточно легко удается увести избранника из семьи — берет лаской и страстью в постели.

Татьяна

Татьяне важно, чтобы с ней всегда был рядом мужчина. Моральная сторона вопроса ее мало интересует. Не смотря на свою романтичность, она достаточно коварна. Готова находиться в статусе любовницы до тех пор, пока не поймет, что нужно переходить к активным действиям. И если она вступила в эту игру, обязательно добьется своего.

Снежана

Она соответствует своему имени и умело крутит мужчинами, словно Снежная королева, завладевая их сердцами без всякого зазрения совести. Несмотря на то, что это имя достаточно редкое, оно часто встречается среди тех, кто разбивает чужие семьи.

Екатерина

Царская особа, любит быть в центре внимания. Привыкла брать все, что хочет. Ее фаворитами часто становятся женатые мужчины. Соблазняет их исключительно ради забавы и самоутверждения, но быстро охладевает к трофеям.

Виктория

Виктория — победительница. С азартом создает любовные треугольники, устраняет соперницу ради спортивного интереса. К конкуренткам безжалостна. Ей необязательно создавать семью с мужчиной. Достаточно лишь признания одержанной победы.

Ирина

Ирина из тех женщин, которые считают, что все хорошие мужчины уже заняты. Кольцо на пальце мужчины она воспринимает как знак качества, поэтому предпочитает лишь проверенный товар с хорошим пробегом.

Юлия