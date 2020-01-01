Шесть стереотипов о браке, которые пришли к нам из кино

1. Проблему помогают определить друзья - это происходит в половине наших любимых драм о любви. Герои живут обычной жизнью, решаются на измену, но продолжают жить в браке. И только их друзья и подруги могут послужить толчком для того чтобы что-нибудь изменилось. Это работает совсем не так. Если вам дискомфортно вдвоем, вы оба почувствуете это и без друзей.

2. Один из влюбленных виноват во всех смертных грехах. И по сюжету это выгодно, ведь зрителю нужно встать на сторону кого-нибудь одного. Но вот в жизни такое случается гораздо реже. Если у вас реально есть проблема, в ней точно виноваты оба.

Человек может измениться ради того, кого любит. Просто нет. Привыкни к тому, кого любишь и не жди, что завтра он проснется другим человеком.

3. Свадьба меняет отношения и буквально на завтра оба просыпаются намного серьезнее, спокойнее и (естественно) в 400 раз влюбленнее. На самом деле, свадьба не меняет абсолютно ничего - не укрепляет и не ухудшает отношения. Просто случается и все.

4. У жены и мужа всегда одинаковые взгляды на все вокруг. Еще одна чушь, в которую верить не стоит. Если вы оба самодостаточны и умны, то вы не сможете сходиться во мнениях постоянно. Это нормально, правда.

5. Только в браке можно чувствовать себя счастливым. Еще одно ошибочное суждение, которое формируется из счастливых лиц тех женщин, которые налаживали свою жизнь на твоих глазах чуть больше часу (хронометраж легкого кино никогда не превышает полтора часа).

6. Помни о том, что литература, музыка и кино романтизируют и гиперболизируют драму, настоящие чувства и проблемы. В кино - как в кино, а в жизни - не намного проще, но уж точно реалистичнее.