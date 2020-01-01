Fashion-астролог рассказала, как одеваться в 2020 году в зависимости от знака Зодиака

Хозяйка 2020 года — Белая Металлическая Крыса — может быть благосклонной к каждому знаку зодиака в новом году. Однако, чтобы расположить символ Нового года к себе — нужно правильно подобрать свой образ. Fashion-астролог Вера Хубелашвили рассказала, какой стиль подойдет каждому из знаков зодиака в 2020 году, пишет Пятый канал.

Огненным знакам — Львам, Овнам и Стрельцам — Хубелашвили рекомендует носить позолоченные элементы в одежде, чтобы добиться финансового успеха.

«Это будет давать большие возможности. В одежде обязательно должно быть удобно, в украшениях не должно быть тривиальной скромности. Эти знаки привыкли быть лидерами, любят быть заметными. Крыса будет приветствовать их подход к самовыражению», — подчеркнула она.

А представителям земных знаков — Тельцам, Козерогам и Девам — астролог посоветовала скромную одежду, а также винтажную моду и наряды ручной работы.

«У них идет противоположное отношение к моде, они наоборот будут радовать хозяйку года своей скромностью, более сдержанными нарядами, простотой и элегантностью. Крыса будет это уважать. В дополнение к этому можно позволить себе винтажную моду и наряды. Если есть возможность пошить наряд для себя лично — это будет реальным подарком, милостью для Крысы. В украшениях лучше отдавать предпочтение золоту, чем серебру», — считает астролог.

По словам эксперта, воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолей должны выделяться с помощью нестандартных аксессуаров.

«Это могут быть эксклюзивные поделки, украшение для волос, ремни, повязки. Из одежды я бы порекомендовала что-то блестящее», — сказала Вера Хубелашвили.

Представителям водной стихии — Ракам, Скорпионам и Рыбам астролог советует воздержаться от бесформенной одежды и носить вместо нее обтягивающие элементы и материалы.