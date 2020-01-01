Меган Маркл показала сентиментальное фото мужа с сыном и итоговое видео

Меган решила порадовать британцев в честь праздника. Она опубликовала в официальном аккаунте трогательный ролик. Его заставка умилила многих поклонников королевской семьи. На ней принц Гарри и семимесячный Арчи позировали на фоне зимнего пейзажа.

Малыш был одет в серую шапочку и бежевый анорак. Ноги ребенка защищали от холода сапоги из овчины. Гарри с открытой улыбкой держал своего сына на руках.

Фотографию сделала сама Меган. Семья отдыхает на элитной вилле острова Ванкувер. Поместье стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов построили десять лет назад. В нем есть множество роскошных спален, ванных комнат, парадная столовая, игровая комната и даже дегустационный зал. Из двухэтажной гостиной открывается панорамный вид на побережье.

Итоговое видео 2019 года было смонтировано из самых ярких моментов. Ролик начинается со снимков выходов в свет беременной Маркл. Затем идут нежные кадры, сделанные в мае, сразу же после появления на свет Арчи. Их сменяют фото с крещения двухмесячного малыша, видео с премьеры мультфильма «Король Лев».

Меган сделала реверанс в сторону Кейт Миддлтон, включив в ролик фото с ней. Жены сыновей принцессы Дианы побывали в королевской ложе Уимблдона. В видео также вошло много кадров из поездки герцогов Сассекских в Африку, пишет Cosmo.