Меган Маркл показала сентиментальное фото мужа с сыном и итоговое видео

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри встретили Новый год в Канаде. Герцоги Сассекские повеселились вместе с сыном Арчи и мамой бывшей американской актрисы Дорией Рэгланд.
Меган решила порадовать британцев в честь праздника. Она опубликовала в официальном аккаунте трогательный ролик. Его заставка умилила многих поклонников королевской семьи. На ней принц Гарри и семимесячный Арчи позировали на фоне зимнего пейзажа.
Малыш был одет в серую шапочку и бежевый анорак. Ноги ребенка защищали от холода сапоги из овчины. Гарри с открытой улыбкой держал своего сына на руках.
Фотографию сделала сама Меган. Семья отдыхает на элитной вилле острова Ванкувер. Поместье стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов построили десять лет назад. В нем есть множество роскошных спален, ванных комнат, парадная столовая, игровая комната и даже дегустационный зал. Из двухэтажной гостиной открывается панорамный вид на побережье.
Итоговое видео 2019 года было смонтировано из самых ярких моментов. Ролик начинается со снимков выходов в свет беременной Маркл. Затем идут нежные кадры, сделанные в мае, сразу же после появления на свет Арчи. Их сменяют фото с крещения двухмесячного малыша, видео с премьеры мультфильма «Король Лев».
Меган сделала реверанс в сторону Кейт Миддлтон, включив в ролик фото с ней. Жены сыновей принцессы Дианы побывали в королевской ложе Уимблдона. В видео также вошло много кадров из поездки герцогов Сассекских в Африку, пишет Cosmo.
“Wishing you all a very Happy New Year and thanking you for your continued support! We’ve loved meeting so many of you from around the world and can’t wait to meet many more of you next year. We hope 2020 brings each of you health and continued happiness.” - The Duke and Duchess of Sussex Special thanks to Chris Martin and @Coldplay for allowing us to use one of their songs Photo and video © SussexRoyal Thanks to PA for additional images and footage
«Обзор 2019 года. Желаю всем вам счастливого Нового года и благодарим за постоянную поддержку!» — сказано в новогоднем поздравлении Меган и Гарри. Супруги заверили поклонников разных стран, что с огромным удовольствием встречались с ними. Герцоги также поблагодарили британского музыканта Криса Мартина и рок-группу Coldplay за то, что они позволили им использовать их песню.