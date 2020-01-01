Они спасут ⟩ Топ-8 похмельных супов на 1 января

Мы же хотим дать немного превентивных и пару постфактум советов. Пожалуй, все они заключаются в одном важном слове из трех букв - СУП.

Обезвоживание – вот ключевое слово для вашего так себе первоянварского состояния. Пить воду – бессмысленно: она будет «прогоняться через систему» и давать лишнюю нагрузку на почки. Наша задача – наводнить и подпитать ослабленный организм. Поэтому, как и при обычном обезвоживании, вызванным другими интоксикациями (вирусы и пищевые отравления), восполнять силы нужно специальными составами, в которых, кроме жидкости, будут еще выведенные весельем предыдущей ночи микроэлементы. Короче, соль и сахар. Легкий теплый супчик быстро вернет силы и поставит на ноги, уверяет Шефмаркет.