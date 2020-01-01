Каблучки, макияж: одна из самых красивых моделей Эстонии Мэрилин Нау показала, как готовилась к Новому году
Известная эстонская модель и частая гостья на светских мероприятиях Мэрилин Нау опубликовала в Instagram видео, на котором показала почти весь процесс подготовки к главной ночи в году!
Мэрилин, которая представляла Эстонию на престижном конкурсе красоты, проходившем в Лас-Вегасе в 2016 году, показала процесс нанесения макияжа и финальный образ в ускоренном видео в Instagram.
Всего видео длится около трех минут. Эх, если бы в жизни тоже было все так просто!
Смотри видео!