Шесть оттенков, которые сделают вас визуально старше в любом возрасте

Образ должен быть не только шикарным и модным, но и гармоничным. Иногда неправильно подобранный тон одежды способен испортить все впечатление, утверждает zhurnal-lady.com.
При покупке вещей обращайте внимание не только на то, как они на вас сидят, но и идут ли они к вашему цветотипу.
Впрочем, есть оттенки, которые старят нас в любом случае. С ними лучше быть предельно осторожными.
Тотально черный
Особенно опасен, если у вас прохладного оттенка кожа и глаза, пепельные пряди. Лучше всего выглядит коричневый в миксе с бежевым, мороком, персиком, кофейными тонами. Выбирайте коричневые вещи, которые не носят близко к лицу.
Землистая олива
Милитари-стиль очень актуален сейчас, но хаки идет далеко не всем. Очень часто эта расцветка делает кожу нездоровой и бледной.
Темно-фиолетовый
Слишком мрачный тон, который навевает грусть. Его можно использовать как акцентный, но как фоновый — нежелательно.Если вам нравится фиолетовый, купите брюки или сумку такого цвета. Комбинируйте их с лиловым, фиалковым, сиреневым.
Густо-бордовый
Слишком уж явно этот цвет отсылает к бабушкиному бархатному платью. Тяжелый, возрастной оттенок, который пойдет только смуглянкам. Но аксессуары и обувь в таком цвете будут хороши.
Эти оттенки безусловно можно включать в образ, если вы на 100% уверены в себе.