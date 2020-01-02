Чт, 2.01.2020

Шесть оттенков, которые сделают вас визуально старше в любом возрасте

Женщина в черном. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Образ должен быть не только шикарным и модным, но и гармоничным. Иногда неправильно подобранный тон одежды способен испортить все впечатление, утверждает zhurnal-lady.com.

При покупке вещей обращайте внимание не только на то, как они на вас сидят, но и идут ли они к вашему цветотипу.

Впрочем, есть оттенки, которые старят нас в любом случае. С ними лучше быть предельно осторожными.

Тотально черный

Этот безупречный и стильный тон выглядит элегантно, но способен состарить, особенно если вы блондинка со светлым типом кожи. Черный обязательно нужно дополнять карамелью, красным, синим, горчичным — мягкими, но выразительными тонами.

Мрачный коричневый

Особенно опасен, если у вас прохладного оттенка кожа и глаза, пепельные пряди. Лучше всего выглядит коричневый в миксе с бежевым, мороком, персиком, кофейными тонами. Выбирайте коричневые вещи, которые не носят близко к лицу.

Землистая олива

Милитари-стиль очень актуален сейчас, но хаки идет далеко не всем. Очень часто эта расцветка делает кожу нездоровой и бледной.

Ядовито-неоновый
 
Вообще такие оттенки слишком кричащие для элегантных образов. Тем более, что любые возрастные изменения они подчеркивают очень сильно. С неоновыми тонами нужно поступать категорично — исключать из гардероба с наступлением половой зрелости.

Темно-фиолетовый

Слишком мрачный тон, который навевает грусть. Его можно использовать как акцентный, но как фоновый — нежелательно.Если вам нравится фиолетовый, купите брюки или сумку такого цвета. Комбинируйте их с лиловым, фиалковым, сиреневым.

 

Густо-бордовый

Слишком уж явно этот цвет отсылает к бабушкиному бархатному платью. Тяжелый, возрастной оттенок, который пойдет только смуглянкам. Но аксессуары и обувь в таком цвете будут хороши.

 

Эти оттенки безусловно можно включать в образ, если вы на 100% уверены в себе.

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