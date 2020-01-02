В поисках его ⟩ Пять причин, по которым ты еще не встретила любовь всей жизни

По разным причинам многие люди изо всех сил стараются найти единственного, того самого, с которым вместе навсегда. Специалисты по отношениям рассказывают Cosmo, почему вы до сих пор не встретились — и как это исправить
1. Ты недоступная
Будь более дружелюбной и открытой, не стесняйся зрительного контакта, больше рассказывай о себе интересных фактов — и все наладится.
2. Ты не любишь себя по‑настоящему
Единственный путь к любви на всю жизнь — полюбить сначала себя. То есть считать себя достойной большего, чем быть рядом с тем, кто не ценит тебя или обижает. И быть уверенной, что одиночество — временное состояние. Чаще балуй себя, делай то, что тебе нравится, общайся с интересными людьми вместо того, чтобы взращивать свое одиночество.
3. Он считает тебя коллегой или другом
Многие люди не умеют быстро переключаться с работы на отдых и даже на встрече, которую можно считать свиданием, начинают рассказывать о рабочих проблемах. Или, например, жаловаться на бывших. Твоя задача — перевести разговор на то, что тебя интересует и может понравиться ему, избегать дискуссий о работе.
4. Ты неразборчива в сексе
Специалисты рекомендуют заниматься им с теми людьми, которые могут быть тебе интересны и после утреннего расставания. Не нужно спешить в постель, полезнее лучше узнать друг друга, чтобы дело не ограничилось парой встреч ради секса. Важно понимать, что у вас должны быть одинаковые понятия о статусе отношений.
5. Ты слишком много встречаешься
Это как раз тот случай, когда многочисленные свидания без создания связи в паре скорее мешают появлению длительных отношений. Вроде у тебя и времени свободного нет, а чувство одиночества никак не проходит. Так что лучше встречаться реже, но стараться наладить связь, узнать друг друга и показать себя такими, какие вы есть.