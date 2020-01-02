В поисках его ⟩ Пять причин, по которым ты еще не встретила любовь всей жизни

1. Ты недоступная

Будь более дружелюбной и открытой, не стесняйся зрительного контакта, больше рассказывай о себе интересных фактов — и все наладится.

2. Ты не любишь себя по‑настоящему

Единственный путь к любви на всю жизнь — полюбить сначала себя. То есть считать себя достойной большего, чем быть рядом с тем, кто не ценит тебя или обижает. И быть уверенной, что одиночество — временное состояние. Чаще балуй себя, делай то, что тебе нравится, общайся с интересными людьми вместо того, чтобы взращивать свое одиночество.

3. Он считает тебя коллегой или другом

Многие люди не умеют быстро переключаться с работы на отдых и даже на встрече, которую можно считать свиданием, начинают рассказывать о рабочих проблемах. Или, например, жаловаться на бывших. Твоя задача — перевести разговор на то, что тебя интересует и может понравиться ему, избегать дискуссий о работе.

4. Ты неразборчива в сексе

Специалисты рекомендуют заниматься им с теми людьми, которые могут быть тебе интересны и после утреннего расставания. Не нужно спешить в постель, полезнее лучше узнать друг друга, чтобы дело не ограничилось парой встреч ради секса. Важно понимать, что у вас должны быть одинаковые понятия о статусе отношений.

5. Ты слишком много встречаешься