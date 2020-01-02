Интернет-знакомства по гороскопу: как вести себя на первом свидании с разными знаками Зодиака

Сегодня у вас первая личная встреча. Конечно, хочется быть сногсшибательной, понравиться ему. Как это сделать?
Помните старую истину: встречают по одежке, а провожают по уму. А на самом деле все гораздо проще: достаточно знать, к какой стихии относится ваш возлюбленный, и стараться в одежде и поведении соответствовать его подсознательным требованиям.
Стихия земли: Телец, Дева, Козерог
Эти мужчины — большие консерваторы, а еще они как раз из тех, кто любит «рубенсовские формы», так что если считаете себя полноватой, не скрывайте этот недостаток одеждой. В глазах любимого он будет как раз главным вашим достоинством.
Для них крайне важна аккуратность и опрятность, они простят вам сто морщинок на лице, но только не зацепку на чулке. В одежде приветствуется строгий добротный стиль, никаких вам рюшечек, оборочек, легкомысленных глубоких вырезов.
Новомодную тенденцию, когда лямки от бюстгальтера выглядывают из-под одежды, надо забыть сразу и навсегда. Им нравится офисный или классический стиль. Обувь тоже не должна быть вызывающей, она должна быть на устойчивом небольшом каблуке и обязательно с закрытым мыском. Если вы не можете обойтись без разнообразия в цвете — позвольте себе яркий платок или блузку, это он вам уж как-нибудь простит.
Стихия воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Представители этой стихии — самые ранимые и закрытые люди. До них довольно сложно достучаться, так как им важнее внутреннее, а не внешнее. Но если вы предпочитаете романтический стиль в одежде, то скорее сможете обратить на себя их внимание.
Здесь подойдут и пышные юбки с оборками, и летящие, словно струящиеся платья или блузки. Ну, а если вы еще и немножко вяжете, то обязательно будете иметь успех у этих мужчин, особенно зимой. В разговоре обязательно скажите, что вы занимаетесь рукоделием, и продемонстрируйте на себе шедевр своего мастерства.
Но помните, что главный секрет — то, что внутри. Для девушек это, конечно, нижнее белье. Оно должно быть красивым и даже чуть-чуть загадочным. Из обуви — открытые туфельки или босоножки в греческом стиле, а зимой — высокие сапоги-ботфорты. А еще — море нерастраченной любви.
Стихия огня: Овен, Лев, Стрелец
Этим мужчинам нравятся активные женщины, способные не только «коня на скаку», а еще и в совершенстве владеющие таким видом спорта, как стрельба глазами. Вашим жизненным кредо должно стать непреложное правило за все делать браться самой.
А еще необходимо научиться отлично флиртовать на глазах у любимого. Он собственник, но, если на вас обращают внимание другие мужчины — значит, что-то в вас действительно есть.
Одежда должна быть модной, но не на пике, и ее стоимость тоже играет не последнюю роль: хорошо, если это будут дорогие марки известных дизайнеров. Обувь — желательно на высоком каблуке, а еще очень важны аксессуары (сумки, платки, перчатки).
Если не можете позволить себе покупку дорогой юбки или пиджака, то приобретение кошелька или заколки вас не разорит. А любимый будет смотреть на вас совсем другими глазами.
Стихия воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
Если ваш друг относится к данной стихии, вам крупно повезло. Вы можете носить все, что вам нравится. А если вам нравится яркая экстравагантная одежда, поражающая даже самые смелые мечты окружающих, он будет вашим навеки.
Можете отправляться на свидание в оранжевых колготках или в большой шляпе с полями и страусиными перьями. Не бойтесь купить какую-нибудь новомодную вещь, которая только что сошла с подиума — он оценит выдумку дизайнеров. И еще не стоит гнаться за дороговизной, ему безразлично, оригинал это или искусная подделка, выполненная трудолюбивыми китайскими ремесленниками, главное, чтобы было не так, как у всех, пишет «Лиза».
Обувь тоже подойдет необычная, это может быть высоченная платформа или же, наоборот, старые кеды, лишь бы они вписывались в ваш лук. Ну, а аксессуары — это просто разгул фантазии, начиная от бус из ягод или морских ракушек и заканчивая старыми цепями и кандалами. Самый важный совет: вы должны быть неповторимы и разнообразны каждый день и резко отличаться от всех остальных девушек.