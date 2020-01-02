Интернет-знакомства по гороскопу: как вести себя на первом свидании с разными знаками Зодиака

Эти мужчины — большие консерваторы, а еще они как раз из тех, кто любит «рубенсовские формы» , так что если считаете себя полноватой, не скрывайте этот недостаток одеждой. В глазах любимого он будет как раз главным вашим достоинством.

Для них крайне важна аккуратность и опрятность , они простят вам сто морщинок на лице, но только не зацепку на чулке. В одежде приветствуется строгий добротный стиль, никаких вам рюшечек, оборочек, легкомысленных глубоких вырезов.

Новомодную тенденцию, когда лямки от бюстгальтера выглядывают из-под одежды, надо забыть сразу и навсегда. Им нравится офисный или классический стиль. Обувь тоже не должна быть вызывающей, она должна быть на устойчивом небольшом каблуке и обязательно с закрытым мыском . Если вы не можете обойтись без разнообразия в цвете — позвольте себе яркий платок или блузку , это он вам уж как-нибудь простит.

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