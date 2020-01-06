Святочные гадания: на суженого, на будущее и судьбу

Период святочных гаданий длится с 6 по 18 января. Это время называется святками. Считается, что в святки нечисть свободно гуляет по земле, а значит, она может помочь узнать свою судьбу.
Святочные гадания пользуются особой популярностью среди девушек. Раньше молодые особы гадали на суженого и на будущую семейную жизнь. Эта традиция живет до сих пор.
Для того, чтобы узнать свою судьбу в святки, рекомендуется соблюдать несколько основных правил, позволяющих быстрее наладить контакт с потусторонним миром.
- Во время гадания на святки нельзя скрещивать руки и ноги.
- Волосы следует распустить, а с тела и одежды снять все металлические предметы и украшения.
- В помещении, где происходит святочное гадание, должна быть полная тишина. Для освещения следует использовать только свечи или лучины.
- Во время гадания вы не должны находиться под защитой своей религии, поэтому нужно снять крестик, а из комнаты убрать иконы.
- Самые сильные места для святочных гаданий, по мнению наших предков, являлись баня, чердак, перекресток.
Для этого гадания потребуется кошка или кот. Поставьте кота за порог, загадайте желание, погладив его три раза против шерсти. Потом отойдите и позовите его. Если кот шагнет через порог левой лапой, то желание сбудется, а если правой — нет.
Святочное гадание на замужество
Особо смелые девушки в святки ходили на перекресток для того, чтобы узнать свое будущее или узнать ответ на вопрос, выйдут ли они замуж в этом году. Перекресток считался местом нечистым, поэтому именно туда ходили в святки все смельчаки. Нужно встать на перекресток и очертить круг вокруг себя. Затем следует загадать вопрос так, чтобы на него можно было бы ответить либо «да», либо «нет». После этого прислушайтесь к тому, что происходит вокруг. Если услышите веселые разговоры и смех, то ответ на ваш вопрос положительный. Если услышите ругань, плач и ссору — ответ отрицательный.