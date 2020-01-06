Святочные гадания: на суженого, на будущее и судьбу

Святочные гадания пользуются особой популярностью среди девушек. Раньше молодые особы гадали на суженого и на будущую семейную жизнь. Эта традиция живет до сих пор.

Для того, чтобы узнать свою судьбу в святки, рекомендуется соблюдать несколько основных правил, позволяющих быстрее наладить контакт с потусторонним миром.

Во время гадания на святки нельзя скрещивать руки и ноги.

Волосы следует распустить, а с тела и одежды снять все металлические предметы и украшения.

В помещении, где происходит святочное гадание, должна быть полная тишина. Для освещения следует использовать только свечи или лучины.

Во время гадания вы не должны находиться под защитой своей религии, поэтому нужно снять крестик, а из комнаты убрать иконы.

Самые сильные места для святочных гаданий, по мнению наших предков, являлись баня, чердак, перекресток.

Святочное гадание на суженого

Узнать профессию и социальный статус своего будущего мужа можно с помощью гадания на вещах. Гадать следует в большой компании. В мешок или пакет положите вещи, олицетворяющие различные профессии. Например, монетка — банкир, флешка — программист, кисточка — художник, водительские права — водитель, паспорт — юрист и т. д. Чем больше вариантов вы придумаете, тем лучше. Далее каждая девушка не глядя должна сунуть руку в мешок и вытянуть первую попавшуюся вещь. Вещь, которая достанется, и расскажет о профессии будущего жениха.

Святочное гадание на желание

Для этого гадания потребуется кошка или кот. Поставьте кота за порог, загадайте желание, погладив его три раза против шерсти. Потом отойдите и позовите его. Если кот шагнет через порог левой лапой, то желание сбудется, а если правой — нет.

Святочное гадание на замужество