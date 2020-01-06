Пн, 6.01.2020

Святочные гадания: на суженого, на будущее и судьбу

Гадания. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Период святочных гаданий длится с 6 по 18 января. Это время называется святками. Считается, что в святки нечисть свободно гуляет по земле, а значит, она может помочь узнать свою судьбу.

Святочные гадания пользуются особой популярностью среди девушек. Раньше молодые особы гадали на суженого и на будущую семейную жизнь. Эта традиция живет до сих пор.

Для того, чтобы узнать свою судьбу в святки, рекомендуется соблюдать несколько основных правил, позволяющих быстрее наладить контакт с потусторонним миром.

  • Во время гадания на святки нельзя скрещивать руки и ноги.
  • Волосы следует распустить, а с тела и одежды снять все металлические предметы и украшения.
  • В помещении, где происходит святочное гадание, должна быть полная тишина. Для освещения следует использовать только свечи или лучины.
  • Во время гадания вы не должны находиться под защитой своей религии, поэтому нужно снять крестик, а из комнаты убрать иконы.
  • Самые сильные места для святочных гаданий, по мнению наших предков, являлись баня, чердак, перекресток.
Святочное гадание на суженого
 
Узнать профессию и социальный статус своего будущего мужа можно с помощью гадания на вещах. Гадать следует в большой компании. В мешок или пакет положите вещи, олицетворяющие различные профессии. Например, монетка — банкир, флешка — программист, кисточка — художник, водительские права — водитель, паспорт — юрист и т. д. Чем больше вариантов вы придумаете, тем лучше. Далее каждая девушка не глядя должна сунуть руку в мешок и вытянуть первую попавшуюся вещь. Вещь, которая достанется, и расскажет о профессии будущего жениха.
 
Святочное гадание на желание

Для этого гадания потребуется кошка или кот. Поставьте кота за порог, загадайте желание, погладив его три раза против шерсти. Потом отойдите и позовите его. Если кот шагнет через порог левой лапой, то желание сбудется, а если правой — нет.

Святочное гадание на замужество

Особо смелые девушки в святки ходили на перекресток для того, чтобы узнать свое будущее или узнать ответ на вопрос, выйдут ли они замуж в этом году. Перекресток считался местом нечистым, поэтому именно туда ходили в святки все смельчаки. Нужно встать на перекресток и очертить круг вокруг себя. Затем следует загадать вопрос так, чтобы на него можно было бы ответить либо «да», либо «нет». После этого прислушайтесь к тому, что происходит вокруг. Если услышите веселые разговоры и смех, то ответ на ваш вопрос положительный. Если услышите ругань, плач и ссору — ответ отрицательный.

НАВЕРХ