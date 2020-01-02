Как раздельный сон может спасти ваши отношения

Недавний опрос компании Mattress Clarity 3000 американцев выявил, что 31% из них были готовы спать отдельно. Предыдущий опрос 2018 года этой же компании показал, что 19% обвиняют своего партнера в плохом сне. Среди основных раздражающих факторов были названы беспокойство из-за храпа партнера, постоянная борьба за простыни и одеяла, перегрев, когда рядом кто-то спит, волосы партнера на своем лице. Эксперты также выделяют разные предпочтения по температуре в спальне и разные графики работы.

«Раздельный сон прост: пара решает спать отдельно, чтобы хорошо высыпаться,— объясняет доктор медицинских наук Кэролин Дин.— Это может означать, что они будут спать на разных кроватях в одной комнате или вообще в разных комнатах».

Это несет в себе важные потенциальные преимущества: более крепкий сон и меньшее количество нарушений циклов сна (меньше пробуждений среди ночи и, соответственно, меньше проблем со сном), что влияет на здоровье в целом. «Улучшенное качество сна позволяет мозгу восстанавливаться и заряжаться, снижает уровень стресса,— отмечает доктор Дин.— Также уменьшает дневную усталость, улучшает настроение, выносливость, концентрацию внимания, функциональность мозга. Все это позволяет улучшить отношения не только с вашей второй половинкой, но и с близкими, друзьями, коллегами».

Если вы с партнером готовы попробовать раздельный сон, сделайте его сразу частью общего обновления гигиены сна, советует Кэролин Дин. То есть избавьтесь от электронных устройств в комнате (компьютеры, мобильные телефоны), убедитесь, что ваш матрас удобный и правильный, в спальне ночью темно и тихо, постоянно поддерживается оптимальная температура. И соблюдайте режим, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день».