Знаки Зодиака, которым нельзя носить украшения из золота

Девы

Представители этого знака практичны и педантичны. Они остро ощущают свое превосходство над окружающими, и никогда не пытаются поднять свою самооценку за счет дорогих украшений. Как правило, они останавливают свой выбор на изделиях из недорогих материалов, хорошо сочетающихся с их повседневными нарядами. Золото же они не признают, и не считают «своим» металлом.

Наиболее подходящими для Дев считаются украшения из олова и меди. Оловянные изделия помогают представителям этого знака сохранять спокойствие даже в самых непростых ситуациях, избегать конфликтов, с легкостью находить компромиссные решения и всегда находиться в гармонии с самими собой. Медные же украшения обладают целебными свойствами и защищают своих владельцев от болезней. Кроме этого, они помогают Девам находить свое счастье в любви, поддерживать прочные и доверительные отношения с партнерами, защищаться от предательства и измен.

Наряду с оловом и медью, людям, родившимся под этим знаком, прекрасно подходит бронза – оловянно-медный сплав. Однако Девы очень часто отказываются от ношения изделий из нее по той причине, что ее магические свойства намного слабее, чем у металлов, используемых отдельно друг от друга.

Рыбы

Рыбы очень чувствительны, педантичны и внимательны к мелочам. Поэтому ювелирные изделия из золота кажутся им слишком яркими. Надевая кольца, браслеты, броши и другие украшения из этого металла, они не испытывают удовольствия и лишаются душевного равновесия. Это становится особенно актуальным в тех случаях, когда речь идет о массивных предметах – часах, толстых цепочках, крупных перстнях и пр. Ношение изделий из красного золота представителям этого знака и вовсе противопоказано.

Самым подходящим для Рыб металлом считается цинк. Изделия из него являются мощными оберегами для мужчин и женщин, появившихся на свет под этим знаком. Благодаря цинковым украшениям, Рыбы становятся менее вспыльчивыми и злопамятными, более отходчивыми и способными к сопереживанию. Они с легкостью добиваются успеха в деловой сфере. Кроме этого, цинк благоприятно влияет на их здоровье, укрепляя иммунную систему, защищая их от простуды и инфекционных заболеваний.

Представителям этого знака нежелательно носить модные ювелирные изделия. Удача оказывается на их стороне лишь в тех случаях, когда они надевают невычурные украшения, имеющие классический дизайн. Идеальная форма кулона, серег или канта на кольце – застывшая капля.

Раки

Среди представителей этого знака очень часто встречаются неуверенные в себе люди, склонные попадать под влияние окружающих. Им с трудом дается принятие сложных решений, они всегда слишком близко к сердцу принимают негативные и критические замечания. Именно поэтому им не подходит золото – яркий и вызывающий металл, подчеркивающий лидерские качества и харизму владельца.