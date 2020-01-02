Знаки Зодиака, которым нельзя носить украшения из золота

Оказывается, этот драгоценный металл подходит не сем. Кому нельзя носить золотые украшения? Рассказывает zen.yandex.ru.
Девы
Представители этого знака практичны и педантичны. Они остро ощущают свое превосходство над окружающими, и никогда не пытаются поднять свою самооценку за счет дорогих украшений. Как правило, они останавливают свой выбор на изделиях из недорогих материалов, хорошо сочетающихся с их повседневными нарядами. Золото же они не признают, и не считают «своим» металлом.
Наиболее подходящими для Дев считаются украшения из олова и меди. Оловянные изделия помогают представителям этого знака сохранять спокойствие даже в самых непростых ситуациях, избегать конфликтов, с легкостью находить компромиссные решения и всегда находиться в гармонии с самими собой. Медные же украшения обладают целебными свойствами и защищают своих владельцев от болезней. Кроме этого, они помогают Девам находить свое счастье в любви, поддерживать прочные и доверительные отношения с партнерами, защищаться от предательства и измен.
Наряду с оловом и медью, людям, родившимся под этим знаком, прекрасно подходит бронза – оловянно-медный сплав. Однако Девы очень часто отказываются от ношения изделий из нее по той причине, что ее магические свойства намного слабее, чем у металлов, используемых отдельно друг от друга.
Рыбы
Рыбы очень чувствительны, педантичны и внимательны к мелочам. Поэтому ювелирные изделия из золота кажутся им слишком яркими. Надевая кольца, браслеты, броши и другие украшения из этого металла, они не испытывают удовольствия и лишаются душевного равновесия. Это становится особенно актуальным в тех случаях, когда речь идет о массивных предметах – часах, толстых цепочках, крупных перстнях и пр. Ношение изделий из красного золота представителям этого знака и вовсе противопоказано.
Самым подходящим для Рыб металлом считается цинк. Изделия из него являются мощными оберегами для мужчин и женщин, появившихся на свет под этим знаком. Благодаря цинковым украшениям, Рыбы становятся менее вспыльчивыми и злопамятными, более отходчивыми и способными к сопереживанию. Они с легкостью добиваются успеха в деловой сфере. Кроме этого, цинк благоприятно влияет на их здоровье, укрепляя иммунную систему, защищая их от простуды и инфекционных заболеваний.
Представителям этого знака нежелательно носить модные ювелирные изделия. Удача оказывается на их стороне лишь в тех случаях, когда они надевают невычурные украшения, имеющие классический дизайн. Идеальная форма кулона, серег или канта на кольце – застывшая капля.
Раки
Среди представителей этого знака очень часто встречаются неуверенные в себе люди, склонные попадать под влияние окружающих. Им с трудом дается принятие сложных решений, они всегда слишком близко к сердцу принимают негативные и критические замечания. Именно поэтому им не подходит золото – яркий и вызывающий металл, подчеркивающий лидерские качества и харизму владельца.
При выборе украшений Ракам следует обращать внимание не изделия из титана и его сплавов. Амулеты из этого металла даруют людям, рожденным под этим знаком, превосходное чувство юмора, креативность, вдохновение и дар убеждения, делают их более отзывчивыми и внимательными. Изделия из чистого титана (с минимальным количеством примесей) обладают намного большей магической силой по сравнению со сплавами.
Еще одним металлом, прекрасно подходящим Ракам, является серебро. Украшения из него помогают представителям этого знака раскрыть свое творческое начало, сохранить красоту и молодость, становятся мощными оберегами, защищающими от неприятностей. Кроме этого, они забирают у своего владельца негативную энергию и преобразуют ее в позитивную. Удачу Ракам приносят ювелирные изделия в форме или с изображением клевера.
Весы
Весам так же, как и Ракам, недостает лидерских качеств, уверенности в себе и своих силах. Именно поэтому им абсолютно не подходит золото. Надевая золотые украшения, они навлекают на себя целый ворох мелких неприятностей. В частности, повышается риск принятия необдуманных решений, необоснованных денежных трат, конфликтов «на ровном месте», проблем на профессиональном поприще.
Представителям знака, желающим избежать жизненных неурядиц, целесообразно носить украшения из бронзы. Этот сплав наделяет их целеустремленностью, выносливостью и стойкостью, дарит им силы, необходимые для реализации идей и планов, возвращает уверенность в себе. Медные изделия делают Весов менее обидчивыми и жалостливыми к самим себе, избавляют от излишней нерешительности и скромности.
Кроме бронзы, Весам отлично подходит медь. Этот металл заряжает их позитивной энергией, проясняет чувства, становится источником здравомыслия, повышает общий тонус организма. Медные амулеты помогают мужчинам и женщинам, появившимся на свет под этим знаком, добиваться успеха на любовном фронте. Идеальными оберегами считаются ювелирные изделия и бижутерия, выполненные в форме сердец, книг или домашних животных.