Какие орехи нельзя женщинам

Мускат

Мускат имеет пряный запах, поэтому его нередко добавляют в различную выпечку. Допускается съедать в сутки максимум три ядрышка, иначе может подскочить артериальное давление, а также будет наблюдаться сильный прилив к области таза. Если женщины имеют гинекологические проблемы, то их состояние здоровья ещё более усугубится. К слову, дамы, склонные к аллергии, перед употреблением мускатного ореха, должны проконсультироваться с врачом.

Грецкие орехи

Кормящим матерям не рекомендуется есть грецкие орехи, поскольку может появиться застой молока в груди. При лактостазе поднимается температура тела, в грудной зоне появляется болезненность и дискомфорт. Не исключено развитие мастита и мастопатии.

Арахис

Во время менструации не желательно употреблять арахис, поскольку он способствует сгущению крови. Также с этим видом ореха нужно быть осторожным тем, кто страдает варикозом и тромбофлебитом.