Какие орехи нельзя женщинам

Медики назвали виды орехов, которые могут навредить женскому организму. Сам по себе продукт является очень полезным и питательным. В то же время женщинам необходимо ограничить употребление некоторых его разновидностей, пишет lenta.ua.
Мускат
Мускат имеет пряный запах, поэтому его нередко добавляют в различную выпечку. Допускается съедать в сутки максимум три ядрышка, иначе может подскочить артериальное давление, а также будет наблюдаться сильный прилив к области таза. Если женщины имеют гинекологические проблемы, то их состояние здоровья ещё более усугубится. К слову, дамы, склонные к аллергии, перед употреблением мускатного ореха, должны проконсультироваться с врачом.
Грецкие орехи
Кормящим матерям не рекомендуется есть грецкие орехи, поскольку может появиться застой молока в груди. При лактостазе поднимается температура тела, в грудной зоне появляется болезненность и дискомфорт. Не исключено развитие мастита и мастопатии.
Арахис
Во время менструации не желательно употреблять арахис, поскольку он способствует сгущению крови. Также с этим видом ореха нужно быть осторожным тем, кто страдает варикозом и тромбофлебитом.
В целом употребление орехов позитивно сказывается на мозговой активности. В них содержится огромное количество витаминов, при постоянном присутствии продукта в рационе улучшается работа сердечно-сосудистой системы, а организм омолаживается на клеточном уровне.