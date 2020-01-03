Может аукнуться ⟩ Пять вещей, которые нельзя хранить в кошельке

О том, что нельзя хранить в кошельке что-либо кроме денег, слышал каждый. Однако придерживаются такого правила лишь единицы, называя себя скептиками. А ведь кроме народных примет и эзотерических учений существуют вполне реальные причины для подобных запретов, пишет zen.yandex.ru.
Документы
Особенно мы любим носить права, удобно же. Не нужно рассказывать, как трудно будет восстанавливать документы. Если кто-то украдет ваш кошелек, он может просто выбросить ваши документы в мусорку, так как они ему не нужны.
Все имеющиеся деньги
Крупные суммы в наличных оставьте дома или тоже отдайте кому-нибудь на хранение. Ни для кого не секрет как мы тратим деньги в хорошем настроении или в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы с утра не пожалеть, позаботьтесь об этом заранее.
Пин-коды
Вроде бы очевидный совет, но знаю много людей, которые как только получают карту, помещают рядом пароль от пин-кода. А это для вора или нашедшего будет самым удачным кошельком.
Драгоценности
Часто наблюдаю, как женщины кладут кольцо или золотые сережки в отдельный отсек с замком в кошельке. Лучше положить украшения куда-нибудь в другое место, чтобы потеряв кошелек, не потерять и их.
Кассовые чеки
Иногда собирается очень много чеков, всё время забываем выкидывать, а их становится только больше. Но чеки печатаются на термобумаге, которые заправляют порошком, выделяющий токсичное вещество бисфенол А. Хоть и не сильно, но всё-таки оно вредит нашему здоровью.