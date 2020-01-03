Пт, 3.01.2020

Может аукнуться ⟩ Пять вещей, которые нельзя хранить в кошельке

Кошелек. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

О том, что нельзя хранить в кошельке что-либо кроме денег, слышал каждый. Однако придерживаются такого правила лишь единицы, называя себя скептиками. А ведь кроме народных примет и эзотерических учений существуют вполне реальные причины для подобных запретов, пишет zen.yandex.ru.

Документы 

Особенно мы любим носить права, удобно же. Не нужно рассказывать, как трудно будет восстанавливать документы. Если кто-то украдет ваш кошелек, он может просто выбросить ваши документы в мусорку, так как они ему не нужны.

Все имеющиеся деньги 

Крупные суммы в наличных оставьте дома или тоже отдайте кому-нибудь на хранение. Ни для кого не секрет как мы тратим деньги в хорошем настроении или в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы с утра не пожалеть, позаботьтесь об этом заранее.

Пин-коды 

Вроде бы очевидный совет, но знаю много людей, которые как только получают карту, помещают рядом пароль от пин-кода. А это для вора или нашедшего будет самым удачным кошельком. 

Драгоценности

Часто наблюдаю, как женщины кладут кольцо или золотые сережки в отдельный отсек с замком в кошельке. Лучше положить украшения куда-нибудь в другое место, чтобы потеряв кошелек, не потерять и их.

Кассовые чеки 

Иногда собирается очень много чеков, всё время забываем выкидывать, а их становится только больше. Но чеки печатаются на термобумаге, которые заправляют порошком, выделяющий токсичное вещество бисфенол А. Хоть и не сильно, но всё-таки оно вредит нашему здоровью.

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