Почему есть сладкое необходимо для жизни

Природный элемент — сахароза, который образуется в ягодах, фруктах и овощах жизненно необходим для правильной работы всех клеток организма человека. Если прекратить «поставку» этого природного элемента, все внутренние процессы организма нарушаются, что, разумеется, негативно скажется на здоровье.

Попадая в организм, сахар подвергается расщеплению и превращается в глюкозу, необходимую для обеспечения клеток энергией. Поэтому сахар, по мнению большинства специалистов, обязательно должен входить в ежедневный рацион человека. Правда, следует оговориться, что суточная норма его не должна превышать 60 граммов.

Ученые из Польши даже сделали смелое заявление о том, что человек без сахара просто не сможет жить. Они объяснили это тем, что без сахарозы организм человек не сможет нормально поддерживать работу, например, печени, головного и спинного мозга, да и вообще лишиться стабильного функционирования.

Именно поэтому сладкое есть просто жизненно необходимо.