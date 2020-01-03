Если не можешь отказаться ⟩ Четыре ЗОЖ-блюда из картошки

Картошка — продукт сытный, недорогой и полезный. В нем много витамина С, пектина и аминокислот. Главное в картофельной диете — никакой жарки и жирных соусов.

На завтрак съешь кашу из цельного зерна (без молока) и выпей стакан кефира. На обед приготовь блюдо по нашему рецепту. На перекус — горсть картофельных чипсов без масла, овощи или нежирный творог.

Во время диеты (она рассчитана на 4 дня) пей побольше чистой воды. За это время реально потерять до 3 кг.

Чипсы без масла

Ингредиенты

3–4 картофелины; соль; паприка; черный молотый перец по вкусу, сушеный чеснок или травы.

Приготовление

Очищенный картофель нарежь тонкими ломтиками.

Затем сложи в миску, залей холодной водой и оставь на 20 минут. Слей воду и высуши картофель на бумажном полотенце.

На противень с пергаментной бумагой выложи в один слой картофель так, чтобы ломтики не касались друг друга. Слегка посыпь специями. Запекай в духовке 10 минут.

Запеканка с брокколи

Ингредиенты

1 кг картофеля; 200 г моркови; 300 г брокколи; 300 г грибов; стебель лука-порея; 50 г сыра; 2 яйца; специи по вкусу.

Приготовление

Картофель и морковь нарежь кубиками и отвари до готовности. Лук нарежь колечками и обжарь.

Грибы нашинкуй тонкими пластинами и добавь к луку. Посоли, поперчи.

Соцветия брокколи отвари в кипящей воде 3 минуты.

Из моркови и картофеля сделай пюре. Добавь в него специи и яйца.

Выложи половину пюре в смазанную маслом форму, затем — слой грибов и брокколи и остальное пюре.

Запекай блюдо в разогретой духовке 30 минут. За 10 минут до готовности добавь немного тертого сыра.

Салат «Сытный»

Ингредиенты

350 г картофеля; 200 г помидоров черри; 3 яйца; 100 г репчатого лука и 1 ст. л. 6% винного уксуса; соль, перец.

Приготовление

Отваренный картофель нарежь кубиками, помидоры — пополам.

Отваренные вкрутую яйца нарежь кружочками, лук — полукольцами.

Все ингредиенты перемешай. Заправь смесью уксуса, растительного масла и специй.

Ньокки с базиликом

Ингредиенты

4 картофелины; 4 ст. л. муки; 1 желток; соль, перец; базилик по вкусу

Приготовление

Запеки картофель в духовке. Очисти и натри на мелкой терке.

Добавь желток, измельченный базилик, специи, муку. Замеси тесто, постепенно добавляя муку.

Раздели тесто на несколько частей и скатай в колбаски. Нарежь небольшими кусочками.

Каждый кусочек скатай в шарик и слегка прижми вилкой.