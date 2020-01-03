Если не можешь отказаться ⟩ Четыре ЗОЖ-блюда из картошки

Строго говоря, низкокалорийным этот продукт не назовешь. Но и на нем можно эффективно худеть. Главное, правильно готовить. «Лиза» дает четыре классных рецепта.
Картошка — продукт сытный, недорогой и полезный. В нем много витамина С, пектина и аминокислот. Главное в картофельной диете — никакой жарки и жирных соусов.
Во время диеты (она рассчитана на 4 дня) пей побольше чистой воды. За это время реально потерять до 3 кг.
Чипсы без масла
Ингредиенты
3–4 картофелины; соль; паприка; черный молотый перец по вкусу, сушеный чеснок или травы.
Приготовление
Очищенный картофель нарежь тонкими ломтиками.
Затем сложи в миску, залей холодной водой и оставь на 20 минут. Слей воду и высуши картофель на бумажном полотенце.
На противень с пергаментной бумагой выложи в один слой картофель так, чтобы ломтики не касались друг друга. Слегка посыпь специями. Запекай в духовке 10 минут.
Запеканка с брокколи
Ингредиенты
1 кг картофеля; 200 г моркови; 300 г брокколи; 300 г грибов; стебель лука-порея; 50 г сыра; 2 яйца; специи по вкусу.
Приготовление
Картофель и морковь нарежь кубиками и отвари до готовности. Лук нарежь колечками и обжарь.
Грибы нашинкуй тонкими пластинами и добавь к луку. Посоли, поперчи.
Соцветия брокколи отвари в кипящей воде 3 минуты.
Из моркови и картофеля сделай пюре. Добавь в него специи и яйца.
Выложи половину пюре в смазанную маслом форму, затем — слой грибов и брокколи и остальное пюре.
Запекай блюдо в разогретой духовке 30 минут. За 10 минут до готовности добавь немного тертого сыра.
Салат «Сытный»
Ингредиенты
350 г картофеля; 200 г помидоров черри; 3 яйца; 100 г репчатого лука и 1 ст. л. 6% винного уксуса; соль, перец.
Приготовление
Отваренный картофель нарежь кубиками, помидоры — пополам.
Отваренные вкрутую яйца нарежь кружочками, лук — полукольцами.
Все ингредиенты перемешай. Заправь смесью уксуса, растительного масла и специй.
Ньокки с базиликом
Ингредиенты
4 картофелины; 4 ст. л. муки; 1 желток; соль, перец; базилик по вкусу
Приготовление
Запеки картофель в духовке. Очисти и натри на мелкой терке.
Добавь желток, измельченный базилик, специи, муку. Замеси тесто, постепенно добавляя муку.
Раздели тесто на несколько частей и скатай в колбаски. Нарежь небольшими кусочками.
Каждый кусочек скатай в шарик и слегка прижми вилкой.
Отвари ньокки в кипящей подсоленной воде 1 минуту. Подавай с базиликом.