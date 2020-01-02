6 бьюти-средств, которые помогут привести лицо в порядок после вечеринки

Салфетки для снятия макияжа

Ночью после праздника далеко не каждая девушка сможет совершить ежедневный ритуал по уходу за кожей перед сном. На этот случай лучше запастись очищающими салфетками для снятия макияжа.

В зависимости от типа кожного покрова, для которого они могут быть использованы, выделяют салфетки для:

сухой кожи;

жирной;

комбинированной;

чувствительной.

В зависимости от оказываемого дополнительного эффекта бывают:

для увлажнения;

для питания;

для освежения.

Поэтому, выбирая это sos-средство, ориентируйтесь на ваши потребности.

Патчи под глаза

Утром они помогут бороться с отечностью от выпитого шампанского, следов усталости и недосыпа, разгладят мелкие морщинки и освежат цвет лица. Для восстановления и укрепления кожи выбирайте патчи, где содержатся масла, витамины и пантенол. Для повышения упругости кожи — пептиды. Для борьбы с морщинами — антиоксиданты. Ну и для успокоения и снятия раздражения — экстракты ромашки и алоэ.

Массажер для лица

Портативные массажеры для лица давно приобрели большую популярность и это не удивительно. Они работают с глубокими слоями кожи, стимулируя кровообращение и обменные процессы, тонизируя и запуская выработку коллагена. Современный beauty-рынок щедро предлагает множество массажеров для лица, отличающихся как по принципу действия, так и по стоимости. Так что советуем приобрести такой нужный гаджет, и в идеале использовать его не только как сос-средство, а на ежедневной основе.

Бальзам для губ

Кожа губ — самая тонкая и чувствительная, и нуждается в максимальном увлажнении. Составы бальзамов могут сильно различаться в зависимости от производителя, но активные ухаживающие и увлажняющие компоненты должны быть в списке обязательно.

витамины (групп A, E, C, F) — укрепляют и защищают кожу,

пчелиный или растительный воск — смягчает и разглаживает кожу,

натуральные масла (кокосовое, абрикосовое, миндальное, ши, жожоба) — отвечают за увлажнение и питание кожи,

пантенол и мед — славятся отличными заживляющими способностями,

экстракты растений (алоэ вера, ромашки, календулы) — снимают раздражение и успокаивают.

Увлажняющая маска

Если вы смогли дотянуться на утро до таза с оливье, то должны также смочь нанести на лицо увлажняющую маску. Она поможет восстановить здоровое сияние, ровный тон, а также водный баланс кожи. Новый год — всегда начало чего-то нового. Поэтому заведите себе привычку — делать увлажняющие маски минимум два раза в неделю. В таком случае ни одно похмелье не будет вам страшно.

Термальная вода