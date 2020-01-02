Жертвы пластических хирургов: о чем жалеют звезды

«15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила в грудь импланты фирмы «МакГан». На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил, можно танком давить. Тогда не было никакой информации, и мы еще были, как подопытные кролики. Каждый год прохожу чек-ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь», — поделилась 48-летняя телезвезда с поклонниками.