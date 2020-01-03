Семь шагов, чтобы побороть аэрофобию

«Боюсь летать, что делать» – таким вопросом часто задаются люди, страдающие аэрофобией. Помочь им решили стюардессы авиакомпании Emirates, и поделились несколькими советами, как перестать нервничать. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Travel and Leisure.