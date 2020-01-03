Семь шагов, чтобы побороть аэрофобию

«Боюсь летать, что делать» – таким вопросом часто задаются люди, страдающие аэрофобией. Помочь им решили стюардессы авиакомпании Emirates, и поделились несколькими советами, как перестать нервничать. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Travel and Leisure.
Как справиться с аэрофобией
- Перед полетом сделайте несколько физических упражнений или хотя бы растяжку. В противном случае у вас будет усталость и плохое кровообращение.
- Скачайте на телефон несколько вариантов развлечений: шоу, фильмы, игры. Это поможет успокоит нервы уже во время рейса.
- Обязательно берите с собой дополнительное зарядное устройство, чтобы избежать неприятных ситуаций или блуждания по аэропорту в поисках розетки.
- Надевайте в путешествие удобную одежду и обувь.
- Прибывайте в аэропорт заранее. Если вы путешествуете с другими людьми, не бойтесь сказать им, чтобы они приехали раньше. Запас времени ограничит путешественников от излишних переживаний.
- Постарайтесь уснуть во время перелета.
- Уделите немного времени себе после рейса. Займитесь медитацией, сделать маску для лица или приготовьте вкусный ужин.