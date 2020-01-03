Сухой и влажный кашель: особенности лечения каждого

Бывает, что острые воспалительные явления исчезли и очищать дыхательные пути не от чего, а человек все кашляет и кашляет. Значит, в мозгу возник очаг застойного возбуждения и кашель стал привычным, то есть из защитной реакции организма превратился в патологическую. Чтобы правильно поставить диагноз и назначить лечение, врач обязательно спросит, какой кашель вас беспокоит: сухой или влажный, пишет Сегодня.

Сухой кашель

Сухой кашель бывает у заядлых курильщиков. Дети с аллергическим ларингитом имеют «лающий» оттенок кашля, а при трахеите – металлический. При плеврите кашель может сопровождаться болью в боку.

Инфекционное детское заболевание коклюш характеризуется приступами кашля, состоящего из коротких кашлевых толчков (каждый представляет собою выдох), они следуют один за другим.

Начало острого бронхита проявляется также сухим глубоким болезненным кашлем, который сочетается с другими простудными проявлениями.

Сухой кашель – мучительный, болезненный, без продуцирования слизи или с очень ограниченным ее количеством, упорный и стойкий, истощает организм. Приступ сильного кашля может сопровождаться обмороком, нарушением сердечного ритма, кровоизлиянием в слизистую оболочку глаз. Поэтому сухой кашель необходимо подавлять.

Влажный кашель

Влажному кашлю присуще накопление мокроты в дыхательных путях. При его наличии основная лечащая задача – усилить отхождение мокроты, но не подавлять кашлевых рефлексов. Важно также эту мокроту сделать менее вязкой и уменьшить ее адгезивные свойства – способность прилипать к стенкам бронхов.

Влажный кашель сопутствует хроническому бронхиту, пневмонии, бронхиальной астме, бронхоэктатической болезни, туберкулезному поражению легких.

Симптоматическое лечение кашля показано только на ранних этапах острой вирусной инфекции и при нетяжелом течении острого бронхита и трахеита.

Опасный кашель

Необходима срочная консультация врача, если:

кашель длится больше недели и усиливается; сопровождается повышением температуры до 38 °С более трех дней, одышкой и болями в грудной клетке при дыхании; при кашле выделяется мокрота с прожилками крови; случаются приступы удушья; наличествуют потоотделение и озноб.

Лечение кашля

Тактика лечения сухого кашля состоит в назначении противокашлевых препаратов центрального и периферического действия. Влажный кашель требует отхаркивающих и разжижающих (муколитических) препаратов.

При наличии острого воспалительного процесса предпочтительнее отхаркивающие препараты растительного происхождения (трава термопсиса, корень алтея, корень девясила и т.д.). При этом растительные отвары и настои алтея, солодки, алтея, мать-и-мачехи не только помогают откашляться, но и способствуют восстановлению слизистой оболочки бронхов.