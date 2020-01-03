Пт, 3.01.2020

Как приготовить сырники с маком: простой рецепт

Сырники. Фото иллюстративное.

ФОТО: Natalya Danko / PantherMedia / Natalya Danko

Классические сырники из творога можно разнообразить, если добавить в тесто мак. Так вкус блюда станет гораздо интереснее. А чтобы сделать сырники ароматнее, прибавьте чайную ложку тертой лимонной или апельсиновой цедры, передает Сегодня.

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Творог – 300 г
  • Сахар – одна ст. л.
  • Одно яйцо 
  • Ванилин – по вкусу
  • Мак – полторы ст. л.
  • Мука – три ст. л.
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Творог размять вилкой вместе с сахаром, добавить все остальные ингредиенты.
  2. На присыпанной мукой поверхности сформировать "колбаску".
  3. Разрезать ее на шесть частей, придать форму будущим сырникам, обвалять их в муке и обжарить на растительном масле.

Как подавать сырники

Сырники подавайте теплыми, дополнив сметаной, вареньем, медом, сгущенкой, нарезанными фруктами или ягодами.

Приятного аппетита!

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