Как приготовить сырники с маком: простой рецепт

Классические сырники из творога можно разнообразить, если добавить в тесто мак. Так вкус блюда станет гораздо интереснее. А чтобы сделать сырники ароматнее, прибавьте чайную ложку тертой лимонной или апельсиновой цедры, передает Сегодня.
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 183 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Творог – 300 г
- Сахар – одна ст. л.
- Одно яйцо
- Ванилин – по вкусу
- Мак – полторы ст. л.
- Мука – три ст. л.
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Творог размять вилкой вместе с сахаром, добавить все остальные ингредиенты.
- На присыпанной мукой поверхности сформировать "колбаску".
- Разрезать ее на шесть частей, придать форму будущим сырникам, обвалять их в муке и обжарить на растительном масле.
Как подавать сырники
Сырники подавайте теплыми, дополнив сметаной, вареньем, медом, сгущенкой, нарезанными фруктами или ягодами.
Приятного аппетита!