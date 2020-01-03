Как приготовить сырники с маком: простой рецепт

Классические сырники из творога можно разнообразить, если добавить в тесто мак. Так вкус блюда станет гораздо интереснее. А чтобы сделать сырники ароматнее, прибавьте чайную ложку тертой лимонной или апельсиновой цедры, передает Сегодня.