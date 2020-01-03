Горячо! Рианна представила коллекцию эротического белья

Знаменитость представила новую коллекцию к Дню влюбленных. Она решила выпустить белье в продажу задолго до праздника, чтобы все желающие смогли успеть приобрести его и подготовиться к 14 февраля.

В Сети появилась эротическая реклама бренда, которая покорила пользователей. На сексуальных фото позируют такие знаменитые модели, как Джоан Смоллс, Палому Елсессер, Адесуву Айгеви и Фиффани Лу. Сама звезда выступила в роли манекенщицы и приняла участие в рекламной кампании.

Для создания новой коллекции к Дню влюбленных артистка привлекла дизайнера Адама Сельмана. Вместе с ним Рианна разработала 19 комплектов, которые осмелятся примерить только уверенные в себе женщины.

Я не могла представить себе никого другого, кроме Адама, для первого дизайнерского сотрудничества Savage X Fenty. Адам символизирует главные стороны бренда - веселье, игривость и сексуальность,