Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 января

Представительницы прекрасного пола славятся своей интуицией, но даже им не помещает прогноз грядущих событий. Женский гороскоп поможет провести начало 2020 года, ориентируясь на подсказки звезд.
Вторая неделя нового года может оказаться довольно напряженной. Причина — стремление бороться, выигрывать, настаивать на своем и полностью контролировать происходящее. Подобные желания проснутся под влиянием Юпитера, находящегося в радикальном знаке Козерога. Астрологи советуют поступить мудро и обуздать своих демонов. Уютная атмосфера Рождества и общая расслабленность после новогодних каникул не подходит для громких заявлений и рывков.
Женщина-Овен
Женщинам-Овнам показан активный отдых и духовные практики, но не стоит забывать об амбициях и грандиозных планах на 2020 год. Главное — не ввязываться в открытую конфронтацию с неприступной крепостью: самое важное начинается с мелочей, поэтому пытаясь достичь всего и сразу, Овны рискуют проиграть. Помня об этом и предпринимая небольшие шаги, получится начать неделю на позитивной ноте, а положительная динамика станет верным помощником в дальнейшем.
Женщина-Телец
Представительницам Тельца на наделе с 6 по 12 января желательно воздержаться от активности и работы на пределе сил. Самое лучшее занятие на этой неделе — анализ прошлых побед и свершений, а также наблюдения за происходящим. Но приступать к этим полезным вещам нужно продуманно. Критическое восприятие может лишить самоуверенности, и Тельцы просто сдадут позиции. Поэтому астрологи рекомендуют подводить итоги 2019 года с пользой для собственного развития. Большую помощь в этом окажет позитивное мышление и общение с более удачливыми людьми.
Звезды сигнализируют Близнецам: если в личной жизни не все безоблачно, то появится шанс исправить это в ходе доверительного внутреннего диалога. Январская пора подарит представительницам знака счастливый момент, когда для достижения желаемого совпадут все обстоятельства, а удача окажется на их стороне. Помехой может стать наличие негативных установок, страхов и комплексов, а также негативное восприятие действительности. Астрологи советуют совершить шаг навстречу себе и развеять туман иллюзий.
Женщина-Рак
В начале января женщины-Раки — единственные в Зодиаке, кому астрологи рекомендуют деловую активность. Это удачное время для составления карты желаний, целей и расписания, распределения нагрузки. Особенно полезными будут вложения в будущее. Можно подумать об отпуске или смене рода деятельности, записаться на обучающие курсы, взяться за свой имидж, воспользоваться техниками привлечения желаемого. При твердой позиции «я все смогу» Раки заметят результаты уже в конце января или начале февраля.
Женщина-Лев
Начало нового года — это новые успехи в любовной и деловой сфере для всех Львиц. Согласно астрологическому прогнозу, наступающую неделю представительницы данного знака проведут на высоте. Вероятность счастливых событий сейчас — 99 %. Однако каким бы горячим ни было сердце и какие бы перспективы ни рисовало воображение, нужно хорошо взвесить, стоит ли игра свеч. Рухнувшие планы, разбитые сердца или новые горизонты — выбор полностью зависит от Львиц.
Январь для Дев — приятный месяц, подходящий для семейных праздников, общения с близкими, особенно старшими родственниками. На этой неделе эксперты dailyhoro.ru советуют пригласить в гости или навестить родных. По словам астрологов, теплые встречи обязательно повысят энергетику. Но не стоит забывать о рационализме. Он пригодится, чтобы отстоять свои интересы, а также оставить в прошлом манипуляторов и недоброжелателей. Даже если Девы уверены, что близкий человек никогда не нападет со спины, лучше потратить время и распознать завистника в своем окружении прежде, чем тот подберется слишком близко.
Женщина-Весы
Весов ждет неделя, отлично подходящая для социальной активности. Переписки на любую тему — хоть о деньгах, хоть о любви — будут очень информативны. Вообще для женщин-Весов наступил год общения и укрепления связей как основного занятия. Общаясь и взаимодействуя с миром, можно продвинуться вперед. Но все же не стоит подменять реальные шаги только словами, а праздное времяпровождение ставить выше делового. Звезды сейчас благоволят напористым и смелым Весам, которые умеют фильтровать и применять полученную информацию.
Женщина-Скорпион
На этой неделе судьба поставит женщин-Скорпионов перед выбором: сделать какой-то важный шаг или устоять перед искушением. Астрологи советуют отнестись к этому серьезно, даже если это сейчас второстепенно. Чтобы не прогадать, начиная с понедельника стоит развивать интуицию. Но ожидать, пока ситуация разрешится сама собой, не нужно: настает время активных действий. Принятые решения обязательно оставят свой отпечаток на дальнейшей жизни, и каким он будет — решать только Скорпионам.
Женщина-Стрелец
Яркая и необычная неделя ждет представительниц Стрельца, которые почувствуют, что их звездный час близок. По прогнозу астрологов, в дверь вот-вот постучится счастье. Сложно сказать, что именно кардинально изменит жизнь, но с уверенностью можно отметить, что шансы стать счастливее сейчас необыкновенно велики. Прекрасным дамам под знаком Стрельца отрекомендовано примерять самые лучшие наряды и готовиться блистать. Однако подготовиться нужно и к неожиданным событиям: когда приходит что-то новое, всегда рушится старое.
Астрологи сообщают Козерогам: вторая неделя нового года — для семейных дел, а не для подвигов на работе. Деловая активность сейчас ни к чему, лучше наслаждаться праздниками в кругу самых близких. Если приходят новые мысли о работе, деньгах или карьере, то их стоит записать: они скоро пригодятся. Также важно быть внимательными и аккуратными, обсуждая свои планы с людьми: на этой неделе лучше держаться знакомых берегов и не откровенничать с посторонними. Январь может принести спонтанные препятствия, неожиданные осознания и даже разочарования. Словом, будет больше поводов устать, поэтому не желательно обострять ситуацию или искушать судьбу.
Женщина-Водолей
Представительницам Водолея будет сложно усидеть на одном месте — пришло время для активной деловой, личной и социальной жизни. Шумные вечеринки, праздничные мероприятия, поездки, походы в гости, собеседование, устройство на новую работу, командировки — все это принесет подлинную радость, счастье и новые знакомства. В сфере любви самое главное для Водолеев — не сойти с дистанции. Астрологи советуют идти к цели, добиваться расположения и внимания партнера, укреплять союз и собственную энергетику.
Женщина-Рыбы
Как и многим представителям Зодиака, Рыбам показано общение, активность и развлечения. Врагом представительниц этого знака может оказаться собственная инертность. Если провести неделю в ожидании мотивации и перемен, то так вряд ли получится сдвинуться с исходной точки. Астрологи советуют предпринять хотя бы небольшие шаги к цели, тем самым показав Вселенной, чего именно хочется достичь. В противном случае благосклонность звезд пройдет бесследно, а неделя принесет вместо успехов небольшие проблемы.