Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 января

Вторая неделя нового года может оказаться довольно напряженной. Причина — стремление бороться, выигрывать, настаивать на своем и полностью контролировать происходящее. Подобные желания проснутся под влиянием Юпитера, находящегося в радикальном знаке Козерога. Астрологи советуют поступить мудро и обуздать своих демонов. Уютная атмосфера Рождества и общая расслабленность после новогодних каникул не подходит для громких заявлений и рывков.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам показан активный отдых и духовные практики, но не стоит забывать об амбициях и грандиозных планах на 2020 год. Главное — не ввязываться в открытую конфронтацию с неприступной крепостью: самое важное начинается с мелочей, поэтому пытаясь достичь всего и сразу, Овны рискуют проиграть. Помня об этом и предпринимая небольшие шаги, получится начать неделю на позитивной ноте, а положительная динамика станет верным помощником в дальнейшем.

Женщина-Телец

Представительницам Тельца на наделе с 6 по 12 января желательно воздержаться от активности и работы на пределе сил. Самое лучшее занятие на этой неделе — анализ прошлых побед и свершений, а также наблюдения за происходящим. Но приступать к этим полезным вещам нужно продуманно. Критическое восприятие может лишить самоуверенности, и Тельцы просто сдадут позиции. Поэтому астрологи рекомендуют подводить итоги 2019 года с пользой для собственного развития. Большую помощь в этом окажет позитивное мышление и общение с более удачливыми людьми.

Женщина-Близнецы

Звезды сигнализируют Близнецам: если в личной жизни не все безоблачно, то появится шанс исправить это в ходе доверительного внутреннего диалога. Январская пора подарит представительницам знака счастливый момент, когда для достижения желаемого совпадут все обстоятельства, а удача окажется на их стороне. Помехой может стать наличие негативных установок, страхов и комплексов, а также негативное восприятие действительности. Астрологи советуют совершить шаг навстречу себе и развеять туман иллюзий.

Женщина-Рак

В начале января женщины-Раки — единственные в Зодиаке, кому астрологи рекомендуют деловую активность. Это удачное время для составления карты желаний, целей и расписания, распределения нагрузки. Особенно полезными будут вложения в будущее. Можно подумать об отпуске или смене рода деятельности, записаться на обучающие курсы, взяться за свой имидж, воспользоваться техниками привлечения желаемого. При твердой позиции «я все смогу» Раки заметят результаты уже в конце января или начале февраля.

Женщина-Лев

Начало нового года — это новые успехи в любовной и деловой сфере для всех Львиц. Согласно астрологическому прогнозу, наступающую неделю представительницы данного знака проведут на высоте. Вероятность счастливых событий сейчас — 99 %. Однако каким бы горячим ни было сердце и какие бы перспективы ни рисовало воображение, нужно хорошо взвесить, стоит ли игра свеч. Рухнувшие планы, разбитые сердца или новые горизонты — выбор полностью зависит от Львиц.

Женщина-Дева