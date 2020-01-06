Топ-10 стереотипов о мужчинах, за которые они вас ненавидят

Когда я провожу время со своими детьми без жены, меня ужасно бесит, когда кто-то говорит, что я «присматриваю за детьми». Просто сводит с ума. Я не нянька. Я их чёртов отец, и я воспитываю своих детей! Меня не нанимали, и я не сам вызвался. Боже... (FlaFlaFooey).

Я никогда не пойму, почему утверждение о том, что мужчины не могут заботиться о своих детях, такое распространенное (Luckyhunterdude).

Вы слышали утверждение «мужчины думают о сексе каждые сколько-то секунд». Боже, я взрослый мужик, мне есть о чём ещё подумать, кроме секса (Nicholas-Rage).

Раздражает мнение, что мужчины не могут показывать эмоции на публике, если это не гнев (MrMushrum).

Мужчины не могут делать несколько дел одновременно. Каждый раз, когда я слышу, что мне нужно сначала завершить что-то одно, прежде чем приниматься за другое, я ужасно бешусь (Insanebabyd)

То, что мужчины не могут подвергаться насилию от женщин. Вы же знаете, что статистика показывает обратное? (Bujair1)

Сейчас ситуация лучше, но раньше образ мужа в массовой культуре был просто ужасен. Парней изображали одержимыми спортом или любителями автомобилей. А иногда просто идиотами, не способными существовать без пива и своих жён, присматривающих за ними (UYScutiPuffJr).

А у вас когда-нибудь спрашивали: «Ты что, не мужик, что ли?» М-м, вызывает целую гамму эмоций — от боли до грусти (Archeronus).

Говорят, мужчины не такие коммуникабельные, как женщины. Знаете что, это зависит от конкретного человека (SunlightFTW).