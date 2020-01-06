Факты о бариатрической хирургии. Мифы и реальность.

Бариатрическая хирургия – самый эффективный способ снижения веса. Большинство людей, решившихся на бариатрическую операцию, не просто радуются своему выбору, но сожалеют, что не приняли этого решения еще десять лет назад.
Исследований, посвященных бариатрической хирургии, то есть операциям по уменьшению желудка, и эффекту от них, произведено уже достаточно много, и результаты этих исследований говорят о больших плюсах. Самое поразительное в них даже не возможность за первые полтора года скинуть почти половину своего веса, а тот факт, что благодаря бариатрии можно повернуть вспять многие болезни и недуги, которые появляются из-за лишнего веса.
Спросите любого хирурга, специализирующегося на бариатрии, и он ответит, что не так часто встречаются пациенты, которые не стали бы рекомендовать бариатрию, опираясь на собственный опыт. Конечно, у одних путь снижения веса с помощью бариатрической хирургии проходит проще, чем у других, но люди, соблюдающие указания хирурга и консультанта по питанию и ответственно подходящие ко всем постоперационным процедурам, в 100% случаев видят устойчивые результаты, которые выражаются в изменении не только внешности, но и самочувствия, и менталитета. Большинство людей, принимающих решение в пользу бариатрии и хирургии лишнего веса, не могут избавиться от лишних килограммов с помощью многолетних диет и тренировок. Однако эти неудачи не всегда обусловлены недостаточной силой воли, причина может быть в памяти тела. Зачастую людям удается скинуть десятки килограммов, но к сожалению, вес, на борьбу с которым уходит порой несколько лет, возвращается за считанные месяцы. Если у человека долгое время был избыточный вес, то его организм начинает бороться с потерей веса путем замедления метаболизма. Если говорить образно, то с помощью бариатрической хирургии можно сделать организму перезагрузку, запустить его заново, минуя негативную в данном случае память тела – у бариатрических пациентов не наблюдается самопроизвольного замедления метаболизма, упомянутого выше. Эффект от изменений, которые влечет за собой операция, больше, и снижение веса протекает успешно.
Исследование (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26638116), в котором принимали участие бариатрические пациенты, пережившие операцию по резекции желудка от 5 до 25 лет назад, подтвердило значительные положительные воздействия на здоровье и благополучие пациента. По сравнению с имеющими лишний вес людьми, не прошедшими через бариатрическую процедуру, физическая, эмоциональная, социальная жизнь и здоровье у бариатрических пациентов были в значительно лучшем состоянии. Люди, прошедшие через бариатрическую операцию, сами чувствовали себя более здоровыми и у них было меньше проблем с подвижностью, болями и трудностями в повседневной жизни и в социальной сфере. Также у этих людей наблюдалось меньше панических атак и депрессий. В общем, из этого исследования четко вырисовалась связь между бариатрией и улучшением качества жизни.
Не менее важно и непосредственное позитивное влияние бариатрии на здоровье – нормализация уровня сахара крови, кровяного давления и уровня липидов, а также улучшение или полное исчезновение симптомов апноэ во сне. В случае с операцией гастрошунтирования (байпас желудка) почти всегда отмечается также ремиссия при диабете 2 типа, это замедляет и предупреждает становление диабета опасным для сердечно-сосудистой системы.
Даже у тех немногих пациентов, чье снижение веса после хирургического вмешательства оказывается не таким впечатляющим, как у других, метаболизм после операции существенно улучшается. Это подтверждает исследование Кливлендской клиники (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808286/pdf/dia.2015.0064.pdf), в ходе которого выяснилось, что у людей, потерявших даже всего 5-10% веса тела, существенно снизились колебания кровяного давления и риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Еще более впечатляющими оказались результаты исследования (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25562267), проведенного на 10 000 человек, имеющих существенный избыточный вес, 2500 из них сделали бариатрическую операцию. В дальнейшем выяснилось, что у людей, которые решились на бариатрию, продолжительность жизни была больше. За 10-летний период у людей, которые выбрали бариатрическую операцию, риск смерти был почти в 2 раза ниже, чем у тех, кто остался с лишним весом.
Мы считаем важным опровергнуть ошибочное мнение, согласно которому большинство людей за несколько лет после процедуры снова заметно прибавляют в весе. Многолетние исследования (https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2546331#Introduction), в ходе которых велось наблюдение за 1787 пациентами, прошедшими через процедуру бариатрии, выявили, что лишь 3,4% людей за десять лет снова набрали избыточный вес, и даже у них прибавка в весе не превысила 5% от веса, предшествовавшего операции. Изучая результаты десятилетних наблюдений, ученые выяснили, что 70% пациентов спустя десять лет потеряли более 20% от своего первоначального веса и 40% пациентов – более 30% веса (за исключением тех 3,4%, которые «скинули» меньше).
Узнать, подходит ли вам бариатрическая процедура, можно ЗДЕСЬ.
The Health Clinic является посредником в оказании услуг здравоохранения. Adams Kirurgia Grupp OÜ, номер лицензии L02688. KT Kliinik OÜ, номер лицензии L02008.