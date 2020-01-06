Факты о бариатрической хирургии. Мифы и реальность.

Исследований, посвященных бариатрической хирургии, то есть операциям по уменьшению желудка, и эффекту от них, произведено уже достаточно много, и результаты этих исследований говорят о больших плюсах. Самое поразительное в них даже не возможность за первые полтора года скинуть почти половину своего веса, а тот факт, что благодаря бариатрии можно повернуть вспять многие болезни и недуги, которые появляются из-за лишнего веса.

Спросите любого хирурга, специализирующегося на бариатрии, и он ответит, что не так часто встречаются пациенты, которые не стали бы рекомендовать бариатрию, опираясь на собственный опыт. Конечно, у одних путь снижения веса с помощью бариатрической хирургии проходит проще, чем у других, но люди, соблюдающие указания хирурга и консультанта по питанию и ответственно подходящие ко всем постоперационным процедурам, в 100% случаев видят устойчивые результаты, которые выражаются в изменении не только внешности, но и самочувствия, и менталитета. Большинство людей, принимающих решение в пользу бариатрии и хирургии лишнего веса, не могут избавиться от лишних килограммов с помощью многолетних диет и тренировок. Однако эти неудачи не всегда обусловлены недостаточной силой воли, причина может быть в памяти тела. Зачастую людям удается скинуть десятки килограммов, но к сожалению, вес, на борьбу с которым уходит порой несколько лет, возвращается за считанные месяцы. Если у человека долгое время был избыточный вес, то его организм начинает бороться с потерей веса путем замедления метаболизма. Если говорить образно, то с помощью бариатрической хирургии можно сделать организму перезагрузку, запустить его заново, минуя негативную в данном случае память тела – у бариатрических пациентов не наблюдается самопроизвольного замедления метаболизма, упомянутого выше. Эффект от изменений, которые влечет за собой операция, больше, и снижение веса протекает успешно.

Исследование (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26638116), в котором принимали участие бариатрические пациенты, пережившие операцию по резекции желудка от 5 до 25 лет назад, подтвердило значительные положительные воздействия на здоровье и благополучие пациента. По сравнению с имеющими лишний вес людьми, не прошедшими через бариатрическую процедуру, физическая, эмоциональная, социальная жизнь и здоровье у бариатрических пациентов были в значительно лучшем состоянии. Люди, прошедшие через бариатрическую операцию, сами чувствовали себя более здоровыми и у них было меньше проблем с подвижностью, болями и трудностями в повседневной жизни и в социальной сфере. Также у этих людей наблюдалось меньше панических атак и депрессий. В общем, из этого исследования четко вырисовалась связь между бариатрией и улучшением качества жизни.