«Спина моя скоро скажет до свидания»: Полина Гагарина столкнулась с проблемами дома

Мама похудела на три килограмма, доча набрала крепко! Но на ночь иногда все же просится на ручки и я качаю! Поэтому упражнения на бицепсы мы давно не делаем, у меня своя "гантелька". У кого так же? Как отучали? А то спина моя скоро скажет до свидания,