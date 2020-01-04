Представительницам каких знаков Зодиака постоянно изменяют мужчины

Женщины-Тельцы обожают свою семью, но порой они бывают чересчур властными и жесткими. Они любят решать все домашние и рабочие вопросы самостоятельно и смирившись с подчинением близких, Телец упускает момент, когда за ее спиной начинается интрижка. Астрологи считают, что, взваливая на себя слишком много дел, такие дамы превращаются из нежной и заботливой жены в «железную леди». А ведь мужчинам присуща нежность не меньше, чем их половинкам.

Мягким и женственным Девам для идиллии в отношениях не хватает романтики. Они не любят наряжаться, чтобы покорить мужчину. Вместо шикарных нарядов они предпочитают комфортную одежду. По этой и многим другим причинам в семье Дев случаются измены, в том числе и после долгих лет совместной жизни.