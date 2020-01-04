Анна Семенович скоро приблизится к весу в 100 килограмм

Кстати, на Новый год звезда отличилась в своем блоге. В отличие от многочисленных звезд, подводящих итоги, она просто смонтировала ролик из самых манящих кадров с собственным участием и пожелала людям счастья. На этом видео Семенович выглядит просто сногсшибательно!