Сб, 4.01.2020

Анна Семенович скоро приблизится к весу в 100 килограмм

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

В Сети появились видеокадры с изрядно поправившейся Анной Семенович. Похоже, что на Новый год звезда решила слегка расслабиться и забыть про утягивающее белье и корсеты. Оказалось, что в обычной одежде звезда выглядит, как обычная пышка, пишет Msn.

Паблики и Telegram-каналы поспешили распространить видео, поражаясь изменившемуся внешнему виду певицы.

100-килограммовая Семенович вызвала оторопь,

- прокомментировал кадры канал «НеМалахов».

Кстати, на Новый год звезда отличилась в своем блоге. В отличие от многочисленных звезд, подводящих итоги, она просто смонтировала ролик из самых манящих кадров с собственным участием и пожелала людям счастья. На этом видео Семенович выглядит просто сногсшибательно!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

НАВЕРХ