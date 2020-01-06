Пн, 6.01.2020

Рецепты для Рождественского сочельника

Сочельник. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

С шестого на седьмое января православные отмечают один из самых главных и любимых праздников христиан — Рождество. По традиции в это время готовятся блюда на два стола — постный и скоромный. За первый садились до наступления праздника, за второй — после возвращения домой с рождественской службы, рассказывает WomanHit.ru.

В Рождественский сочельник многие верующие отказываются от еды до появления на небе первой звезды (в память о Вифлеемской звезде). Впрочем, этого правила придерживаться не обязательно. А вот специальные рождественские блюда пользуются большой популярностью. Традиционно в этот день готовят сочиво (кутья) и взвар (компот из сухих ягод и фруктов). Само название «Сочельник» происходит от «сочиво». Это блюдо из пшеницы, пропитанной медом или соком.

Сочиво

Кухня: восточно-европейская
Категория: горячее
Время приготовления: 45 минут
Блюдо рассчитано на 5 человек
 
Вам понадобится: рис 1 стакан, изюм 3–4 ст.л., чернослив 6–7 шт., курага 6–7 шт., жидкий мед 3–4 ст.л., очищенные грецкие орехи - 1 горсть
 
Способ приготовления
 
Рис промыть, залить холодной водой, довести до кипения. Слить и опять хорошо промыть. Залить 1,5 стаканами холодной воды и варить до готовности под крышкой на маленьком огне (можно в мультиварке).
 
Сухофрукты по отдельности промыть и залить кипятком на 15 минут. Мелко нарезать. Грецкие орехи растолочь.
 
Добавить к крупе мед, сухофрукты и орехи. Перемешать.

Перед Рождеством верующие держат сорок дней строгий пост. Но в сам праздник можно себя побаловать. По традиции хозяйки стараются приготовить двенадцать блюд — в честь двенадцати апостолов Христа или числу дней в Святках. На угощение готовят гуся или утку, заливное, жаркое, колбасу, блины, пироги, колядки, пряники и другую выпечку. Стол нужно обязательно накрыть скатертью, а еще можно украсить сеном, в память о яслях, где появился Младенец.

Колядки Рождественские

Кухня: восточно-европейская

Категория: выпечка

Время приготовления: 2 часа
Блюдо рассчитано на 10 человек
 
Вам понадобится: ржаная мука - 1 стакан, пшеничная мука (можно использовать только ржаную) - 1 стакан, молоко (можно заменить на простоквашу или воду) - 1 стакан, соль - по вкусу, брынза - 100 г, сырое яйцо - 1 штука, вареное яйцо - 1 штука, зелень петрушки - по вкусу, картофель (для картофельной начинки) - 6-7 штук, сливочное масло (для картофельной начинки) - по вкусу
 
Способ приготовления
 
Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить отдохнуть на 30 минут. Тесто скатать в колбаску, разрезать на кусочки, скатать шарики.
 
Сделать из шариков лепешку круглой формы, положить начинку и защипить края.
 
Начинка: брынзу измельчить, добавить рубленые зелень и вареное яйцо, разбить сырое яйцо. Перемешать.
 
Для картофельной начинки: картофель отварить, сделать пюре со сливочным маслом. Добавить яйцо, соль и пробить блендером до кремообразной массы.
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