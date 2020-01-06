Рецепты для Рождественского сочельника

В Рождественский сочельник многие верующие отказываются от еды до появления на небе первой звезды (в память о Вифлеемской звезде). Впрочем, этого правила придерживаться не обязательно. А вот специальные рождественские блюда пользуются большой популярностью. Традиционно в этот день готовят сочиво (кутья) и взвар (компот из сухих ягод и фруктов). Само название «Сочельник» происходит от «сочиво». Это блюдо из пшеницы, пропитанной медом или соком.