Рецепты для Рождественского сочельника

С шестого на седьмое января православные отмечают один из самых главных и любимых праздников христиан — Рождество. По традиции в это время готовятся блюда на два стола — постный и скоромный. За первый садились до наступления праздника, за второй — после возвращения домой с рождественской службы, рассказывает WomanHit.ru.
В Рождественский сочельник многие верующие отказываются от еды до появления на небе первой звезды (в память о Вифлеемской звезде). Впрочем, этого правила придерживаться не обязательно. А вот специальные рождественские блюда пользуются большой популярностью. Традиционно в этот день готовят сочиво (кутья) и взвар (компот из сухих ягод и фруктов). Само название «Сочельник» происходит от «сочиво». Это блюдо из пшеницы, пропитанной медом или соком.
Сочиво
Перед Рождеством верующие держат сорок дней строгий пост. Но в сам праздник можно себя побаловать. По традиции хозяйки стараются приготовить двенадцать блюд — в честь двенадцати апостолов Христа или числу дней в Святках. На угощение готовят гуся или утку, заливное, жаркое, колбасу, блины, пироги, колядки, пряники и другую выпечку. Стол нужно обязательно накрыть скатертью, а еще можно украсить сеном, в память о яслях, где появился Младенец.
Колядки Рождественские
Кухня: восточно-европейская
Категория: выпечка