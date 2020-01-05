Гороскоп нижнего белья. Какое белье носят знаки Зодиака?

Нижнее белье Девы

Предпочитающие покой Девы и при выборе белья вряд ли остановятся на ярких или пестрых расцветках. Будучи приземленной натурой, не склонной к авантюрам, они выберут коричневое белье: "кофе", "шоколад", "карамель" - все это символы женственной натуры, знающей себе цену. По словам психологов, коричневый цвет подразумевает их склонность к сексуальному флирту, а их отношение к сексу - скорее физический, чем романтический порыв. С этим образом особенно гармонирует длинный пеньюар из легкой струящейся ткани, например, микрофибры или шифона, с интригующе высокими разрезами по бокам.

Нижнее белье Весов

Весам свойственно нижнее белье в стиле бурлеск. Этот стиль предполагает самые сексуальные, элегантные и будоражащие сознание наряды. Снова в моде ретро-белье, изготовленное из бархата, кружева, сатина, дополненное бисером насыщенных цветов. Несмотря на некую театральную вычурность такого белья, оно продолжает оставаться неотъемлемым эротическим атрибутом: корсеты с атласными вставками, трусы с завышенной талией и обилием оборок, кружевные пояса, ажурные чулки.

Нижнее белье Скорпионов

Эротичное белье Скорпионы выбирают себе основательно, в первую очередь, чтобы быть максимально сексуальной в глазах своего сексуального партнера. Предпочитая интриговать и провоцировать, они выберут новомодное эротическое белье: трусики с интимным вырезом, лифчик с открытыми сосками, избавляющие от необходимости расстегивать и снимать их во время секса, чулки с поясом, корсет на шнуровке, с бантами и оборками. Экстравагантнее могут быть разве что накладки на соски в виде звездочек или цветочков, так называемые "пэстис". Для сна Скорпионы предпочтут сорочку А-силуэта.

Нижнее белье Стрельцов

Выбирая нижнее белье, Стрельцы руководствуются своим темпераментом. С ними не бывает скучно и однообразно, то же самое касается и нижнего белья - они никогда не выберут скучное белье бледных тонов. Любящие экспериментировать в постели, они предпочитают "агрессивную сексуальность": полупрозрачное черное белье, черный гипюр или кружева, черные чулки с поясом и ажурный боди - все это так типично для женщин-Стрельцов и так сладостно для всех мужчин.

Нижнее белье Козерогов

Козерог, как истинная леди, выбирает белье классических цветов: белого или черного, избегая обилия деталей и оборок. Белый цвет подчеркивает природную женскую красоту и нежность, его любят уверенные в себе особы, знающие себе цену и предпочитающие мужчин с серьезными намерениями. При взгляде на женщину в белом белье, в мужском сознании не возникает никаких ассоциаций, поэтому все внимание сосредоточенно на женском теле. Дамам с неидеальными формами стоит отдать предпочтение, скрывающим формы, ночнушкам Babydoll или эротичным туникам из плотного шелка - шармеза.

Нижнее белье Водолеев

Пайетки или стразы на эротичном белье для Водолея это вчерашний день. Есть вещи гораздо более оригинальные, такие как корсет из Джинса или пеньюар с яркими перьями. Они стремятся быть уникальными, не похожими на других, хоть одна деталь в их наряде должна быть нестандартной. Материал для Водолея не важен, важнее необычная фактура или цвет - они не зацикливаются на одном цвете и любит все яркое. Для, вдохновленных многочисленными мыслями и идеями, Водолеев идеален фиолетовый цвет, который часто ассоциируют с тайными знаниями.

Нижнее белье Рыб

Идеальное белье для Рыб должно блестеть, переливаться и сверкать. Они предпочитают пастельные тона: из светлых - цвета ассоциирующееся с перламутром жемчуга, блеском айсберга; из темных - напоминающие морские глубины, лазурные берега, бирюзовый небосвод.