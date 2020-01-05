Гороскоп нижнего белья. Какое белье носят знаки Зодиака?

Учитывая цвет и фасон белья по знаку Зодиака можно сделать подарок, который придется по душе вашей любимой девушке. А гороскоп нижнего белья поможет вам в этом, пишет Astrorok.
Нижнее белье Овна
Сексуальность Овна подчеркивает красный цвет эротического белья. Красный - это цвет, который никогда не выйдет из моды. Красный атлас или шелк смотрится как огненное пламя, что говорит о страстности и чувственности обладательницы белья.
Красный цвет, по мнению мужчин, является самым сексуальным для нижнего белья. Женщина-Овен зачастую ведет активный образ жизни, поэтому спортивные топы, шорты с красными вставками также подойдут для занятий спортом. Также девушки этого знака Зодиака тяготеют к комплектам белья, на которых присутствует шнуровка и даже к белью из искусственной кожи для "ролевых игр".
Нижнее белье Тельца
Телец рассматривает нижнее белье как своеобразное спасение от обыденности, скуки. На ней можно увидеть контрастное, узорное, разноцветное, с вышивкой белье. Женственность и мягкость женщины-Тельца подчеркивает цветочный нежный узор.
В целом можно даже говорить о том, что для Тельца - нижнее белье является как бы неотъемлемой частью имиджа. И цвет нижнего белья подбирается по настроению.
Тельцы любят разные цвета, тем не менее основными цветами являются персиковый и розовый, как олицетворение истинной женственности. Так же для Тельца характерны рюшечки, бантики на нижнем белье, а добиться привлекательности силуэта позволяют косточки из жесткого пластика.
Нижнее белье Близнецов
Близнецам близок стиль "минимализм" и они уверены, что нижнее белье должно открывать как можно больше прелестей, например, трусики "танго", а также прозрачные трусики, которые открывают все женские прелести. Женщина-Близнецы - воздушный знак Зодиака, поэтому она тяготеет к невесомому, легкому белью.
Такое белье просто приковывает мужское внимание. Близнецы также могут подчеркнуть свою сексуальность многофункциональным бельем телесного цвета, а также чулками в мелкую и крупную сеточку. А трусики-боксеры в полной мере раскрывают игривость женщины этого знака Зодиака.
Нижнее белье Рака
Раки любят нежные цвета - розовый подходит как нельзя лучше для их романтической натуры. Розовый привлекает своей "конфетностью", кокетливостью, беспомощностью. Мужчине так и хочется потискать эту милую девушку-Рака в розовых трусиках. Розовый цвет обычно выбирают наивные, стеснительные девушки, а цвет фуксии и малиновый - более уверенные в себе барышни, такие цвета придают жизнерадостность, уверенность своей обладательнице. В целом этому знаку Зодиака подходят все пастельные тона, аурические цвета, которые способствуют эмоциональному и физическому расслаблению: серебристый, персиковый, бледно-желтый, дымчатый, нежно-голубой, цвет шампанского и кремовый. Женщина-Рак любит украшать грудь, поэтому у не много сорочек, которые украшены рюшками и кружевом.
Нижнее белье Льва
Для женщины-Льва подойдет оранжевый цвет. Этот цвет по энергетике близок к красному. В психологическом плане оранжевый ассоциируется с вкусностями и пряностями, вызывает учащение сердцебиения.
Мало найдется девушек, которые предпочитают оранжевое нижнее белье, но можно купить желтое или белье оттенков солнца - янтарь, медь, золото. Такое белье будет хорошо смотреться как на загорелой, так и на бледной коже. Так же Львицам подойдет белье с леопардовым или тигровым принтом, которое будет подчеркивать их "кошачьи" повадки. Фасоны эротического нижнего белья могут быть самыми разными, главное, чтобы они были шикарными.
Нижнее белье Девы
Предпочитающие покой Девы и при выборе белья вряд ли остановятся на ярких или пестрых расцветках. Будучи приземленной натурой, не склонной к авантюрам, они выберут коричневое белье: "кофе", "шоколад", "карамель" - все это символы женственной натуры, знающей себе цену. По словам психологов, коричневый цвет подразумевает их склонность к сексуальному флирту, а их отношение к сексу - скорее физический, чем романтический порыв. С этим образом особенно гармонирует длинный пеньюар из легкой струящейся ткани, например, микрофибры или шифона, с интригующе высокими разрезами по бокам.
Нижнее белье Весов
Весам свойственно нижнее белье в стиле бурлеск. Этот стиль предполагает самые сексуальные, элегантные и будоражащие сознание наряды. Снова в моде ретро-белье, изготовленное из бархата, кружева, сатина, дополненное бисером насыщенных цветов. Несмотря на некую театральную вычурность такого белья, оно продолжает оставаться неотъемлемым эротическим атрибутом: корсеты с атласными вставками, трусы с завышенной талией и обилием оборок, кружевные пояса, ажурные чулки.
Нижнее белье Скорпионов
Эротичное белье Скорпионы выбирают себе основательно, в первую очередь, чтобы быть максимально сексуальной в глазах своего сексуального партнера. Предпочитая интриговать и провоцировать, они выберут новомодное эротическое белье: трусики с интимным вырезом, лифчик с открытыми сосками, избавляющие от необходимости расстегивать и снимать их во время секса, чулки с поясом, корсет на шнуровке, с бантами и оборками. Экстравагантнее могут быть разве что накладки на соски в виде звездочек или цветочков, так называемые "пэстис". Для сна Скорпионы предпочтут сорочку А-силуэта.
Нижнее белье Стрельцов
Выбирая нижнее белье, Стрельцы руководствуются своим темпераментом. С ними не бывает скучно и однообразно, то же самое касается и нижнего белья - они никогда не выберут скучное белье бледных тонов. Любящие экспериментировать в постели, они предпочитают "агрессивную сексуальность": полупрозрачное черное белье, черный гипюр или кружева, черные чулки с поясом и ажурный боди - все это так типично для женщин-Стрельцов и так сладостно для всех мужчин.
Нижнее белье Козерогов
Козерог, как истинная леди, выбирает белье классических цветов: белого или черного, избегая обилия деталей и оборок. Белый цвет подчеркивает природную женскую красоту и нежность, его любят уверенные в себе особы, знающие себе цену и предпочитающие мужчин с серьезными намерениями. При взгляде на женщину в белом белье, в мужском сознании не возникает никаких ассоциаций, поэтому все внимание сосредоточенно на женском теле. Дамам с неидеальными формами стоит отдать предпочтение, скрывающим формы, ночнушкам Babydoll или эротичным туникам из плотного шелка - шармеза.
Нижнее белье Водолеев
Пайетки или стразы на эротичном белье для Водолея это вчерашний день. Есть вещи гораздо более оригинальные, такие как корсет из Джинса или пеньюар с яркими перьями. Они стремятся быть уникальными, не похожими на других, хоть одна деталь в их наряде должна быть нестандартной. Материал для Водолея не важен, важнее необычная фактура или цвет - они не зацикливаются на одном цвете и любит все яркое. Для, вдохновленных многочисленными мыслями и идеями, Водолеев идеален фиолетовый цвет, который часто ассоциируют с тайными знаниями.
Нижнее белье Рыб
Идеальное белье для Рыб должно блестеть, переливаться и сверкать. Они предпочитают пастельные тона: из светлых - цвета ассоциирующееся с перламутром жемчуга, блеском айсберга; из темных - напоминающие морские глубины, лазурные берега, бирюзовый небосвод.
Что касается чувственной части их жизни, то Рыбы очень податливый материал, опьяненные романтикой лунной ночи они вряд ли смогут сказать "нет" своему случайному партнеру. Если одному из них посчастливиться побывать в гостях у обладательниц этого знака, то там их встретят в нижнем белье со стразами или расшитой мерцающими камнями мини-ночнушке.