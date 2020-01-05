Узнайте, какие продукты провоцируют старение

Алкоголь

Спиртные напитки убивают в нашем организме витамин А. Он важен для роста новых клеток и выработки коллагена, без которого наша кожа потеряет эластичность и упругость. Исключение: красное вино в количестве 1-2 бокалов в неделю. оно содержит антиоксиданты и ресвератол, которые замедляют старение.

Лимонад

Стоматологи считают, что лимонная кислота повреждает эмаль. Если пить этот напиток в течение длительного времени, то можно нанести непоправимый вред зубам. Лимонад также содержит большое количество сахара. Очень часто его пьют летом, чтобы утолить жажду. Сахар и солнечный свет — самое опасное сочетание, которое ускоряет процессы старения. Замените газировку на стакан холодной воды со льдом.

Мясо

Колбаса и бекон — обработанные продукты, которые содержат много натрия, насыщенных жиров и сульфитов. Они обезвоживают кожу и негативно влияют на коллаген, провоцируя старение. Именно поэтому потребление мяса должно быть умеренным. Лучше отдавать предпочтение его диетическим видам.

Сухофрукты