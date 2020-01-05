Когда снятся вещие сны – календарь на январь 2020 года

Ведический астролог Яна Ваганова разработала календарь вещих снов на январь 2020 года. 5-tv.ru публикует даты, в которые человеку может приоткрыться будущее.

Астролог предупредила, что вещий сон можно увидеть только под утро. Она объяснила это тем, что дневной сон быстрый. А вот вечерний и ночной сны зачастую бывают телесными, поэтому не содержат особого смысла. Тому есть простое объяснение, засыпая, человек продолжает обдумывать события уходящего дня или строит планы на будущее.

В утренние же часы происходит самое интересное и главное. В этот момент мозг спящего человека освобождается от повседневных мыслей и готов принимать информацию из загадочных миров. Наиболее достоверные пророчества снятся в конкретные лунные сутки.

Десятые лунные сутки, 4 января. Сновидение, увиденное этой ночью, не содержит особой смысловой нагрузки. Не стоит уделять ему внимания больше, чем отражению своего настроения. Скорее всего, сон показывает нынешнее состояние нервной системы.

11-е лунные сутки, 5 января. Настроение увиденного сна отображает события, которые произойдут с вами спустя три дня. Если во сне произошло радостное событие, что через трое суток стоит ждать удачи, если увидели ночью нечто плохое, то и через три дня радости ждать не стоит.

12-е лунные сутки, 6 января. Сон имеет свойство исполняться на седьмой день после ночи, в которую был увиден. События, которые явились в сновидении, в точности произойдут в жизни спустя неделю.

13-е лунные сутки, 7 января. Увиденное сновидение несет судьбоносное значение. Произойдут события спустя десять дней. Нечто кардинальным образом перевернет вашу жизнь. Настроение изменений угадать невозможно, они могут быть как хорошими, так и неприятными.

14-е лунные сутки, 8 января. Исполнение этого сна стоит ждать достаточно скоро. Перемены в жизни он может принести как хорошие, так и плохие. В любом случае, вам не придется долго мучиться в ожиданиях.

Полнолуние и 15-е лунные сутки, 9 января. Сновидение, явившееся этой ночью, наверняка исполнится в реальности. Более того, увидеть вы его сможете очень скоро. Возможно, в этот же день сна. Эмоции, которые принесет вам осуществление этого сна, зависят только от настроения самого видения.

16-е лунные сутки, 10 января. Исполнение этого сна придет достаточно скоро. Более того, вы наверняка будете знать, что все произошедшие события явились вам во сне. Возможно чувство дежавю.

17-е лунные сутки, 11 января. Сон, явившийся в эту ночь — вещий. Исполнится он на девятнадцатый день после того, как был увиден. События в действительности будут максимально соответствовать вашему сновидению.