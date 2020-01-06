Мясные блюда на Рождество: лучшие рецепты к празднику

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, запекают птицу и мясо, засаливают окорока, пишет «Сегодня». Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки.

Буженина с картофельным гарниром и клюквенным соусом

Время приготовления: 2 часа

Ингредиенты (4-6 порций)

Свинина духовая (окорок/шея) – от 1 кг

Чеснок – 4-5 зубчиков

Горчица – 50 г

Картофель мелкий – 1 кг

Розмарин – 3 веточки

Чеснок – 3 зубчика

Масло растительное

Соль

Для соуса:

Клюква замороженная – 200 г

Сахар – 90 г

Вода – 50 мл

Способ приготовления:

свинину нашпиговать чесноком, обмазать горчицей и завернуть в 2-3 слоя фольги.

Картофель выложить рядом в ванночку из фольги, посыпать сверху мелко нарезанным чесноком, листиками розмарина и полить маслом.

Запекать свинину и картофель до готовности (от 1 часа) при температуре 180-200 °С.

Важно не передержать свинину, а чтобы она осталась чуть розовой внутри, но ни в коем случае не сырой.

Клюкву и сахар сложить в сотейник, довести до кипения и варить 15 минут на медленном огне.

Разрезать свинину на кусочки, положить рядом картофель и полить соусом.

Холодец из свинины

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты

Свиные ножки – 700 г

Говядина – 1,4 кг

Молоко (3,2%) – 1 стакан

Фильтрованная вода

Репчатый лук – 1 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Горошины черного перца – 10 шт.

Черный молотый перец – ¼ ч. л.

Гвоздика – 1 шт.

Соль – 1,5-2 ч. л.

Лимонная кислота — щепотка

Чеснок – 3 зубчика

Лавровые листья – 1 шт.

Свежий укроп – 10 веточек

Способ приготовления

Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.

Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.

Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.

Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.

До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.

Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.

Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.

Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.