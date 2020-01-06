Очень красивая пара ⟩ Елизавета Боярская в бикини снялась с мужем на курорте

Звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение» вначале сделала селфи на фоне заката. Елизавета стояла на берегу и сдержанно улыбалась.

«Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти „как год встретишь, так и проведешь“, но если хотя бы немного будет похоже, будет круто!» — сообщила Боярская.

Елизавета позирует на фоне заката instagram.com/lizavetabo

Актриса также поделилась редким совместным фото с мужем. Елизавета и Максим снялись сразу после купания. Мать двоих сыновей позировала в бикини с влажными волосами.

Ее супруг стоял с обнаженным торсом. Голову актера фильма «Союз спасения» прикрывала бандана. Матвеев обнял жену. Оба выглядели счастливыми, они открыто улыбались. Боярская не стала подписывать кадр, она лишь поставила несколько «курортных» эмодзи, пишет Cosmo.

Влюбленные и счастливые: Максим Матвеев и Елизавета Боярская instagram.com/lizavetabo