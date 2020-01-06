Очень красивая пара ⟩ Елизавета Боярская в бикини снялась с мужем на курорте

34-летняя Елизавета Боярская с 37-летним мужем Максимом Матвеевым и детьми проводят новогодние праздники вдалеке от морозной Москвы. Семья отдыхает на берегу океана.
Звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение» вначале сделала селфи на фоне заката. Елизавета стояла на берегу и сдержанно улыбалась.
«Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти „как год встретишь, так и проведешь“, но если хотя бы немного будет похоже, будет круто!» — сообщила Боярская.
Ее супруг стоял с обнаженным торсом. Голову актера фильма «Союз спасения» прикрывала бандана. Матвеев обнял жену. Оба выглядели счастливыми, они открыто улыбались. Боярская не стала подписывать кадр, она лишь поставила несколько «курортных» эмодзи, пишет Cosmo.
Поклонники звездной пары отметили, что Елизавета и Максим с годами становятся всё более похожими друг на друга. «Такие настоящие приятные лица!», «Вы очень красивая пара и необыкновенно талантливы! Спасибо вам за прекрасные работы! Я в восторге от фильма „Анна Каренина“, где вы и Максим создали неповторимые образы!», «Красивая пара!!! Максим, очень понравился фильм „Союз спасения“. Всем советую. Давно не было такого фильма», «Какая у вас открытая и красивая улыбка», «Надо же так быть похожими друг на друга», «Двое людей нереальной красоты», «Ребята, у вас глаза цвета счастья», — написали фолловеры.