Дружба с экс: какие типы людей чаще всего общаются с бывшими

Люди с каким психотипом больше склонны общаться с бывшими партнерами? Ученые из Оклендского университета (Австралия) провели исследование, чтобы узнать это. И обнаружили кое-что интересное!
Цель исследования — выяснить, есть ли связь между так называемыми «темными чертами личности» (нарциссизмом, психопатией
Авторы исследования попросили 860 человек указать причины, по которым они общались с бывшими, а потом проводили опрос на выявление «темных» черт. Выяснилось, что такие люди чаще поддерживали дружеские отношения с бывшими партнерами из сексуальных и эгоистичных соображений. То есть их больше всего интересует личная выгода от таких отношений, и они общаются с бывшими, у которых есть «ценные ресурсы». Кроме того, они знают о слабых местах бывших партнеров и могут использовать эту информацию в своих корыстных целях.
Так что если тебе в следующий раз позвонит бывший, желая «просто поболтать», подумай, зачем он обращается к тебе на самом деле.