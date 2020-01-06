Дружба с экс: какие типы людей чаще всего общаются с бывшими

Цель исследования — выяснить, есть ли связь между так называемыми «темными чертами личности» (нарциссизмом, психопатией и т. д. ) и вовлеченностью в отношения с бывшими. Предыдущие исследования обычно показывали, что люди с такими чертами скорее заводили друзей по стратегическим соображениям и предпочитали кратковременные отношения, пишет Cosmo.

Авторы исследования попросили 860 человек указать причины, по которым они общались с бывшими, а потом проводили опрос на выявление «темных» черт. Выяснилось, что такие люди чаще поддерживали дружеские отношения с бывшими партнерами из сексуальных и эгоистичных соображений. То есть их больше всего интересует личная выгода от таких отношений, и они общаются с бывшими, у которых есть «ценные ресурсы». Кроме того, они знают о слабых местах бывших партнеров и могут использовать эту информацию в своих корыстных целях.