Поклонники поддерживают Марию Кожевникову после слухов о разводе

35-летняя актриса театра и кино Мария Кожевникова спровоцировала слухи о расставании с любимым мужчиной. Знаменитость призналась, что проводит праздники отдельно от своего возлюбленного Евгения Васильева, поскольку «жизнь вносит неожиданные коррективы» в планы, пишет Экспресс газета.
В этом году нам пришлось разделиться. Одна часть семьи в одном месте справляла Новый год, другая в другом! Жизнь вносит свои неожиданные коррективы, даже если все уже запланировано. Но мы постарались, несмотря ни на что, для всех детей создать праздник и встретить 2020 год с близкими и родными. Жаль, конечно, что не вместе, но все уже совсем скоро будет хорошо,
— написала Кожевникова в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
Поклонников обеспокоила информация о том, что Кожевникова и Васильев отмечают Новый год по отдельности. «В смысле, развод? Машутка, что случилось?»; «Вы на этапе развода, я так понимаю, сочувствую — держитесь», — поддержали звезду сериала «Универ» подписчики.
Впрочем, Мария поспешила заверить, что о расставании с гражданским мужем речи не идет. «Нет никого развода. У нас вечный этап любви. Я позже расскажу, все пройдет, и я напишу», — заявила Кожевникова, отвечая на реплику одного из комментаторов.