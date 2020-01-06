Поклонники поддерживают Марию Кожевникову после слухов о разводе

В этом году нам пришлось разделиться. Одна часть семьи в одном месте справляла Новый год, другая в другом! Жизнь вносит свои неожиданные коррективы, даже если все уже запланировано. Но мы постарались, несмотря ни на что, для всех детей создать праздник и встретить 2020 год с близкими и родными. Жаль, конечно, что не вместе, но все уже совсем скоро будет хорошо,