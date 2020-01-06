Шокирующее интервью Леди Гаги: певица рассказала Опре Уинфри об изнасиловании в 19 лет

Я стала звездой внезапно, путешествовала по миру, перемещаясь от гостиничного номера к гаражу, к лимузину и к сцене, и никогда не касалась тех событий, пока внезапно не начала испытывать интенсивную боль по всему телу, чувства были схожи с теми, которые я испытывала после изнасилования,