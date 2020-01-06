Шокирующее интервью Леди Гаги: певица рассказала Опре Уинфри об изнасиловании в 19 лет

33-летняя певица дала интервью популярной телеведущей Опре Уинфри в субботу, 4 января, когда внезапно рассказала о последствиях многочисленных насильственных действий, применённых по отношению к ней в начале ее карьеры, когда девушке было всего 19 лет. Имя насильника Гага не назвала, но добавила, что он был знакомым из ее детства, пишет Супер.
Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), которое не было проработано мной,
— заявила Леди Гага.
Я стала звездой внезапно, путешествовала по миру, перемещаясь от гостиничного номера к гаражу, к лимузину и к сцене, и никогда не касалась тех событий, пока внезапно не начала испытывать интенсивную боль по всему телу, чувства были схожи с теми, которые я испытывала после изнасилования,
— добавила певица.
Сейчас, по словам певицы, от этого диагноза можно избавиться посредством психологической терапии. Леди Гага также напомнила, что психическое состояние человека, как и физическое, очень важно, а проблемы с ним не должны игнорироваться.