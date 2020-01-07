Почему мужчины исчезают из нашей жизни. И в каких случаях возвращаются

Не паниковать

Отличить необъяснимый разрыв от временной паузы в отношениях сначала довольно сложно. Приоритеты у мужчин обычно отличаются от наших, и в то время, когда ты с ума сходишь из-за молчащего телефона или скупых на смайлики сообщений, он может быть погружен в размышления о работе или некстати сломавшейся машине и искренне не понимать причин твоего беспокойства.

Прояснить отношения и разворошить воображаемую шкатулку с воспоминаниями тебе чаще всего хочется после пары бокалов вина. Бери пример с Бриджит Джонс: у нее был специальный конверт с надписью «Никаких SMS!», куда она каждый раз перед посиделками с подружками убирала телефон, чтобы не писать бывшему.

В вопросах исчезновения у мужчины интереса к женщине можно применять то же правило, что и в отношении исчезновения людей: начинай волноваться только после того, как пройдет 48 часов после вашей последней встречи или разговора. Прежде чем убедиться в худших подозрениях, проверь, точно ли с ним все в порядке.

Если вы накануне не ссорились, в соцсети и мессенджеры он выходит регулярно, но при этом твои сообщения оставляет без ответа или вообще непрочитанными — это не технические проблемы, не внезапная кома или потеря памяти. Просто мужчина решил прервать ваше общение, ничего не объясняя.

Не писать ему

Расставания мы переживаем неоднократно, но именно такие, при которых все заканчивается резко и необъяснимо, наносят самооценке наибольший вред. Если ты склонна к рефлексии, то раз за разом возвращаешься в прошлое и перебираешь воспоминания, как бусины в проклятом ожерелье, в надежде отыскать момент, где все пошло не так. Это вредит не только настоящему, но и будущему: в следующий раз сближаться с кем-то будет страшнее, ведь правила и логика, оказывается, не работают, и предсказать печальный исход невозможно.

Помни главное: виной такому расставанию — только чужая трусость , и к тебе это не имеет никакого отношения. Мужчина принял решение в одностороннем порядке и не счел нужным тебе ничего объяснять, но это его проблемы — пусть живет дальше с грузом вины на душе.

Искать с ним встречи или писать, чтобы расставить точки над I — плохая идея. Признать свою ошибку и недостаток смелости ему будет сложно, если не сказать — невозможно, поэтому он либо вообще не ответит (и обречет тебя на новый круг мучений), либо придумает нелепое оправдание и попытается переложить вину на тебя. Возможно, рано или поздно настанет такой момент, когда мужчина осознает неблаговидность своего поступка и захочет с тобой поговорить (один случай из десяти), но насильно вытащить его на такую откровенность не получится.

Почему он игнорирует

Если твой бойфренд или тот, кого ты надеялась им видеть, просто молча исчез и не выходит на связь, ты начинаешь винить себя и расчесывать душевную рану, искать в себе недостатки. Но причина не в твоих вымышленных минусах. Намеренный игнор со стороны мужчины возможен в трех случаях.

1. Чувство вины