Почему мужчины исчезают из нашей жизни. И в каких случаях возвращаются

Еще вчера у вас было все хорошо, и даже казалось, что ваши отношения тянут на «Оскар» в номинации «Самый романтический сценарий». А сегодня мужчина просто исчез с твоего горизонта – рассказываем, почему так произошло.
Он не отреагировал на пожелание доброго утра, проигнорировал назначенную встречу и не берет трубку, когда ты ему звонишь. Такая ситуация, возможно, повторяется в твоей жизни уже не один раз, но понятнее от этого не становится. Почему мужчины иногда исчезают?
Что делать, когда ты поняла, что он тебя игнорирует
Отличить необъяснимый разрыв от временной паузы в отношениях сначала довольно сложно. Приоритеты у мужчин обычно отличаются от наших, и в то время, когда ты с ума сходишь из-за молчащего телефона или скупых на смайлики сообщений, он может быть погружен в размышления о работе или некстати сломавшейся машине и искренне не понимать причин твоего беспокойства.
Прояснить отношения и разворошить воображаемую шкатулку с воспоминаниями тебе чаще всего хочется после пары бокалов вина. Бери пример с Бриджит Джонс: у нее был специальный конверт с надписью «Никаких SMS!», куда она каждый раз перед посиделками с подружками убирала телефон, чтобы не писать бывшему.
В вопросах исчезновения у мужчины интереса к женщине можно применять то же правило, что и в отношении исчезновения людей: начинай волноваться только после того, как пройдет 48 часов после вашей последней встречи или разговора. Прежде чем убедиться в худших подозрениях, проверь, точно ли с ним все в порядке.
Если вы накануне не ссорились, в соцсети и мессенджеры он выходит регулярно, но при этом твои сообщения оставляет без ответа или вообще непрочитанными — это не технические проблемы, не внезапная кома или потеря памяти. Просто мужчина решил прервать ваше общение, ничего не объясняя.
Не писать ему
Расставания мы переживаем неоднократно, но именно такие, при которых все заканчивается резко и необъяснимо, наносят самооценке наибольший вред. Если ты склонна к рефлексии, то раз за разом возвращаешься в прошлое и перебираешь воспоминания, как бусины в проклятом ожерелье, в надежде отыскать момент, где все пошло не так. Это вредит не только настоящему, но и будущему: в следующий раз сближаться с кем-то будет страшнее, ведь правила и логика, оказывается, не работают, и предсказать печальный исход невозможно.
Помни главное:
Почему он игнорирует
Если твой бойфренд или тот, кого ты надеялась им видеть, просто молча исчез и не выходит на связь, ты начинаешь винить себя и расчесывать душевную рану, искать в себе недостатки.
1. Чувство вины
Тебе не в чем себя упрекнуть — он знает, что ты хорошая, но не готов к отношениям. Говорить такое в лицо — неудобно и страшно, поэтому он выбирает самый легкий, по его мнению, путь, трусливо надеясь при этом, что ты сама все поймешь и заживешь, как ни в чем не бывало.
2. Он расположен к тебе, но недостаточно сильно
Так бывает, если мужчина романтик в душе и ему нужна не просто хорошая женщина рядом, а некие «флюидики», «химия». Мышление подобными категориями чаще всего выдает инфантильного и далекого от реальности товарища, так что расставание с ним стоит воспринимать скорее как благо.
3. Ты — не единственный вариант
Причина может быть в более удачливой сопернице. Такое часто случается, если вы встретились на сайте знакомств: большинство мужчин предпочитают общаться сразу с несколькими девушками, прежде чем остановиться на одной. Возможно, ты вошла в его топ-3, но не победила. Ситуация крайне неприятная для самооценки, но не смертельная — кто знает, как скоро такому «охотнику» наскучат отношения и он снова отправится на поиски?
Если мужчина жив-здоров, но перестал с тобой общаться,
Дать ли ему шанс, если он вернулся?
Подобные внезапные флэшбеки часто случаются в отношениях, которые не были завершены должным образом, поэтому мужчина, однажды растворившийся в тумане, может столь же неожиданно из него появиться.