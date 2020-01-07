Золушка или мачеха: что о тебе расскажет твой выбор туфель?

В психологии считается, что ноги — это символическое отражение нашей внутренней опоры, чувства уверенности в себе. Мы говорим про успешного человека: «Он твердо стоит на ногах». Поэтому грамотно (или неграмотно) подобранные туфли могут подчеркнуть и усилить уверенность в себе (или наоброот).

Твоя обувь может многое рассказать окружающим о том, какое место ты отводишь себе в этом мире. Неосознанно люди могут считать твое настроение и даже черты характера.

Выбирая обувь для конкретного случая, сыграй с собой в игру «Что? Где? Когда?» — задай три вопроса. Что я хочу сообщить о себе другим людям, какое впечатление произвести? Где я появлюсь в таком виде, будет ли это уместно и удобно? Когда я надену эту обувь?

По цвету