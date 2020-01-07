Золушка или мачеха: что о тебе расскажет твой выбор туфель?

В психологии считается, что ноги — это символическое отражение нашей внутренней опоры, чувства уверенности в себе. Мы говорим про успешного человека: «Он твердо стоит на ногах». Поэтому грамотно (или неграмотно) подобранные туфли могут подчеркнуть и усилить уверенность в себе (или наоброот).
Твоя обувь может многое рассказать окружающим о том, какое место ты отводишь себе в этом мире. Неосознанно люди могут считать твое настроение и даже черты характера.
Выбирая обувь для конкретного случая, сыграй с собой в игру «Что? Где? Когда?» — задай три вопроса. Что я хочу сообщить о себе другим людям, какое впечатление произвести? Где я появлюсь в таком виде, будет ли это уместно и удобно? Когда я надену эту обувь?
Предпочтение черного характерно для консервативных натур, которые любят проверенные временем вещи. Классические черные лодочки на тонком каблуке расскажут об утонченности, желании показать себя с лучшей стороны, быть на высоте. Туфли с металлизированными деталями раскроют скрытые рокерские черты: свобода, драйв, вызов — вот что ее манит. Черные сапоги на каблуке с острым мыском показывают девушку self-made — целеустремленную, сильную (хотя внутри она может быть ранимой).
Коричневый, серый выдает натуру уже не столь консервативную. Тебе хочется отличаться от других, но ты не любишь пустые провокации. Все должно быть практично, удобно, уместно.
Белый создает впечатление доброй феи. Ты добра, открыта, ранима и уязвима. Они подчеркивают невинность и чистоту (недаром это классическая свадебная обувь). Белые сапоги сделают из тебя Снегурочку — добрую помощницу, которую зовут, чтобы начался праздник, (но не для серьезного дела).
Красный говорит о желании быть в центре внимания. Притягивая взгляды к тому, на чем ты стоишь, ты словно заявляешь: «Ко мне ведут все пути».
Цветная обувь указывает на потребность изменить жизнь, добавить новые краски. Синий говорит о нехватке стабильности и спокойствия, а желтый — радости и оптимизма.
Сочетание разных цветов выдает яркую натуру, которой интересна многозадачность и выбор. Такая девушка склонна рассматривать жизнь как головоломку.
По материалу
Лаковая кожа – выбор сильных, уверенных в себе, властных женщин. Такая девушка привыкла доминировать, управлять (мужчинами в том числе).
«Змеиную» предпочитают яркие, порой агрессивные личности. Такой женщине важно выделяться, она любит приковывать к себе чужие взгляды. Ее жизнь — игра. Она словно сообщает мужчинам, что началась охота. Вот только кто охотник, а кто добыча — вопрос.
Замша – ее любительницу можно охарактеризовать как мягкую, внимательную и аккуратную девушку. Она не стремится быть первой, ценит все тонкое и изящное.
Гладкая кожа — стандартный, практичный выбор, который ничего не расскажет о человеке (если не принимать во внимание цвет, фасон, декор).
По каблуку
Высокий и широкий означает, что ты твердо стоишь на земле и отлично представляешь, чего хочешь. Ты независима, активна, деловита. Привыкла все контролировать, но часто давишь на других, особенно в личной жизни.
Шпилька выдает яркую натуру, которая любит быть в центре внимания. Очень важно произвести впечатление, быть эффектной — необходимо, чтобы тебя запомнили и о тебе говорили.
Плоская подошва (балетки) создает образ девочки-куколки — легкой, хрупкой, общительной, открытой и незатейливой. Но это лишь внешний эффект. Подобные девушки обычно закрыты для окружающих, по-настоящему их знают всего несколько человек. Их нельзя назвать очень уверенными, устойчивыми — да, в такой обуви трудно упасть, но и четкого следа не оставишь.
Низкий каблук указывает на активную, деловую натуру. Такая девушка успевает везде. Но порой и у нее могут возникать проблемы с планированием дня: ведь в подобной обуви можно бегать без передышки — и нет смысла делать перерывы.
Танкетка – ее любят возвышенные, романтичные натуры, но одновременно — и очень практичные (эта обувь, несмотря на подъем, позволяет твердо стоять на ногах). Она может быть мягкой, игривой, но, если нужно, способна надавить на другого человека.
Мягкая плоская подошва (мокасины, кеды) — предпочтение открытых и практичных женщин. Они все оценивают весьма трезво. Но часто не могут добиться успеха: много работают, но это не приводит к ошеломляющим результатам. Для любительниц кед очень характерна расслабленность. Они не станут расстраиваться по пустякам: не получилось, ну и ладно.