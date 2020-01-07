Роза Сябитова рассказала, как правильно гадать на суженого в Рождество

Советую пить кофе для гадания без сахара … Для получения рисунка чашку берёте в левую руку, по часовой стрелке делаете 2-3 круговых движения. Далее движением от себя ставите чашку на блюдце так, чтобы один ее край опустился на край блюдца, а другой — на донышко,