Впервые стала матерью: журналисты подозревают Камерон Диаз в обмане

На днях 47-летняя голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала матерью. У нее родилась девочка по имени Реддикс Мэдден. Радостную новость сообщила сама актриса в своем микроблоге, пишет Сегодня.
Звезда "Ангелов Чарли" родила ребенка вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом, с которым вступила в брак в 2015 году.
Однако американское издание The Sun пришло к выводу, что звезда не вынашивала и не рожала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом свидетельствует ряд фото, которые попали в Сеть. На них Камерон Диаз запечатлена в черном топе и облегающих джинсах с высокой талией — без признаков беременности такого позднего срока – 8 месяца беременности.
Более того, никаких подробностей ее беременности артистка не раскрывала и сейчас заявила, что не собирается публиковать фото новорожденной дочери.