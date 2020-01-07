Впервые стала матерью: журналисты подозревают Камерон Диаз в обмане

Однако американское издание The Sun пришло к выводу, что звезда не вынашивала и не рожала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом свидетельствует ряд фото, которые попали в Сеть. На них Камерон Диаз запечатлена в черном топе и облегающих джинсах с высокой талией — без признаков беременности такого позднего срока – 8 месяца беременности.