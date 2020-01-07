Вт, 7.01.2020

СМОТРИ ⟩ ТОП-10 самых роскошных украшений с церемонии «Золотой Глобус»

Хелен Миррен в бриллиантовом колье из платины Harry Winston и серьгах с рубиновыми каплями.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

На красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» звездные красавицы блеснули не только умопомрачительными нарядами, но и дорогущими украшениями, пишет rus.tvnet. Смотрите, какая изысканная роскошь!

Дженнифер Лопес в колье Harry Winston и серьгах с бриллиантами и колумбийскими изумрудами. 

Дженнифер Лопес.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Шарлиз Терон в стильном ожерелье от Tiffany & Co.

Шарлиз Терон.

ФОТО: VALERIE MACON/AFP

Гвинет Пэлтроу в бриллиантовых украшениях Bulgari - колье из белого золота и длинных сережках. 

Гвинет Пэлтроу.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Скарлетт Йоханссон в платиновом комплекте с бриллиантами Bulgari High Jewelry.

Скарлетт Йоханссон.

ФОТО: /HFPA/Supplied by Capital Pictures

Хелен Миррен в бриллиантовом колье из платины Harry Winston и серьгах с рубиновыми каплями.

Хелен Миррен.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Приянка Чопра в бриллиантовом колье из платины от Bulgari.

Приянка Чопра.

ФОТО: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com

Риз Уизерспун в эффектных серьгах Tiffany & Co.

Риз Уизерспун.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Николь Кидман в крупных раритетных  золотых серьгах неизвестной марки. 

Николь Кидман.

ФОТО: VALERIE MACON/AFP

Зои Дойч в комплекте драгоценностей с бриллиантами и сапфирами Harry Winston. 

Зои Дойч.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Синтия Эриво в украшениях Bulgari, главное из которых - ожерелье с бриллиантами и сапфирами.

Синтия Эриво.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

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