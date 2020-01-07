СМОТРИ ⟩ ТОП-10 самых роскошных украшений с церемонии «Золотой Глобус»

На красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» звездные красавицы блеснули не только умопомрачительными нарядами, но и дорогущими украшениями, пишет rus.tvnet. Смотрите, какая изысканная роскошь!
Дженнифер Лопес в колье Harry Winston и серьгах с бриллиантами и колумбийскими изумрудами.
Шарлиз Терон в стильном ожерелье от Tiffany & Co.
Гвинет Пэлтроу в бриллиантовых украшениях Bulgari - колье из белого золота и длинных сережках.
Скарлетт Йоханссон в платиновом комплекте с бриллиантами Bulgari High Jewelry.
Хелен Миррен в бриллиантовом колье из платины Harry Winston и серьгах с рубиновыми каплями.
Приянка Чопра в бриллиантовом колье из платины от Bulgari.
Риз Уизерспун в эффектных серьгах Tiffany & Co.
Николь Кидман в крупных раритетных золотых серьгах неизвестной марки.
Зои Дойч в комплекте драгоценностей с бриллиантами и сапфирами Harry Winston.
Синтия Эриво в украшениях Bulgari, главное из которых - ожерелье с бриллиантами и сапфирами.