СМОТРИ ⟩ ТОП-10 самых роскошных украшений с церемонии «Золотой Глобус»

Дженнифер Лопес в колье Harry Winston и серьгах с бриллиантами и колумбийскими изумрудами.

Дженнифер Лопес. ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Шарлиз Терон в стильном ожерелье от Tiffany & Co.

Шарлиз Терон. ФОТО: VALERIE MACON/AFP

Гвинет Пэлтроу в бриллиантовых украшениях Bulgari - колье из белого золота и длинных сережках.

Гвинет Пэлтроу. ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Скарлетт Йоханссон в платиновом комплекте с бриллиантами Bulgari High Jewelry.

Скарлетт Йоханссон. ФОТО: /HFPA/Supplied by Capital Pictures

Хелен Миррен в бриллиантовом колье из платины Harry Winston и серьгах с рубиновыми каплями.

Хелен Миррен. ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Приянка Чопра в бриллиантовом колье из платины от Bulgari.

Приянка Чопра. ФОТО: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com

Риз Уизерспун в эффектных серьгах Tiffany & Co.

Риз Уизерспун. ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Николь Кидман в крупных раритетных золотых серьгах неизвестной марки.

Николь Кидман. ФОТО: VALERIE MACON/AFP

Зои Дойч в комплекте драгоценностей с бриллиантами и сапфирами Harry Winston.

Зои Дойч. ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Синтия Эриво в украшениях Bulgari, главное из которых - ожерелье с бриллиантами и сапфирами.