Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

На фотографии, которая вызвала волну умиления и добрых пожеланий, 37-летняя Вера Брежнева позирует вместе с большим семейством. Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе, пишет «Стархит».