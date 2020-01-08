Ср, 8.01.2020

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Вера Брежнева.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Певица не любит делиться подробностями личной жизни и нечасто показывает фотографии с родными, особенно, когда большая семья собирается вместе. Однако в честь светлого праздника Рождества звезда сделала исключение.

На фотографии, которая вызвала волну умиления и добрых пожеланий, 37-летняя Вера Брежнева позирует вместе с большим семейством. Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе, пишет «Стархит». 

«Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира и любви», — скромно подписала фото певица. 

Поклонники Брежневой не смогли пройти мимо столь милого и искреннего кадра и тут же засыпали звезду поздравлениями с праздником.

Брежнева провела светлый праздник с родными
Брежнева провела светлый праздник с родными
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