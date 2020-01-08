«Я думала, что не выживу с ребенком внутри»: Оксана Воеводина сделала признание

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» впервые решилась на откровенности в новом году. Мама семимесячного мальчика рассказала, как живет после развода.

«Год назад я думала, что не выживу с ребенком внутри… Полгода назад мне было очень обидно и плохо, но я начала работать и заниматься делами, и спустя пару месяцев я настолько увлеклась, что наконец-то оценила вкус свободы», — написала Оксана в Instagram.

Оксана Воеводина instagram.com/rihanapetra

Она сообщила, что сейчас чувствует себя так легко, как никогда раньше. Модель рада, что ее никто не контролирует.

«Я могу жить абсолютно так, как мне хочется, ходить, куда я хочу, воспитывать сына как считаю нужным, и вообще я пребываю в состоянии невесомости и блаженства от открывшихся возможностей. Думаю, я все-таки из тех людей, у которых стакан наполовину полон, и я сейчас полна энергии как никогда», — резюмировала Воеводина.

Оксана Воеводина с сыном instagram.com/rihanapetra