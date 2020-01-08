«Я думала, что не выживу с ребенком внутри»: Оксана Воеводина сделала признание

27-летняя Оксана Воеводина откровенно призналась, как складывается ее жизнь после разрыва с бывшим королем Малайзии. Брюнетка наслаждается материнством, пишет Cosmo.
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» впервые решилась на откровенности в новом году. Мама семимесячного мальчика рассказала, как живет после развода.
«Год назад я думала, что не выживу с ребенком внутри… Полгода назад мне было очень обидно и плохо, но я начала работать и заниматься делами, и спустя пару месяцев я настолько увлеклась, что наконец-то оценила вкус свободы», — написала Оксана в Instagram.
«Я могу жить абсолютно так, как мне хочется, ходить, куда я хочу, воспитывать сына как считаю нужным, и вообще я пребываю в состоянии невесомости и блаженства от открывшихся возможностей. Думаю, я все-таки из тех людей, у которых стакан наполовину полон, и я сейчас полна энергии как никогда», — резюмировала Воеводина.
Оксана вышла замуж за малайзийского короля в ноябре 2018 года. Ради монарха брюнетка приняла ислам и сменила имя. Однако пара рассталась еще во время беременности модели.