Секрет густых волос ⟩ Основные правила ухода за кожей головы

Мытье головы​

Двойное намыливание — не уловка маркетологов. На коже головы скапливаются ороговевшие частицы, сало, стайлинг и загрязнения извне. Все это надо хорошо смывать.

В первый подход массируй корни 2 минуты, во второй — намыливай пряди по длине.

Как часто мыть? По потребности — и точка. В случае с жирными волосами лучше лишний раз сходить в душ, чем бесконечно поливать голову сухим шампунем. Если его не смывать, можно заработать раздражение.

Пилинг кожи головы

Механические скрабы порой травмируют кожу головы, поэтому покупай их только по назначению трихолога. Если есть корочки, зуд и перхоть, такие средства под запретом.

Отдай предпочтение мягким кислотным пилингам без абразивных частиц. Их можно использовать всем раз в неделю.

Массаж кожи

Даже самая простая расческа очищает кожу, улучшает кровообращение и доступ кислорода к луковицам.

Следи, чтобы щетинки достигали головы и массировали ее.

Не так важно, из какого материала сделана щетка. Главное, чтобы она не царапала кожу и не элетризовала волосы.

Что делать с перхотью

Если корни будто присыпали мукой, скорее всего, это кратковременная реакция на смену ухода, прием сильных препаратов или стресс.

Видишь пластинчатое отшелушивание и большие чешуйки? Это больше похоже на грибковую перхоть.

Одной косметикой перхоть не победить: даже аптечные шампуни работают только в комплексе со смной образа жизни, питания и приемом назначенных врачом лекарств.

Средства от перхоти из масс-маркета имеют низкий процент лечебных компонентов и больше подходят для профилактики.

Выпадение волос

Как правило, это сезонное явление или реакция на новый шампунь, краску, антибиотики или перенесенный наркоз. Не надо бить тревогу сразу, но если за три месяца «волосопад» не прекратился, обратись к специалисту.

Выпадение волос после родов — отнюдь не норма. Причина может быть в гормональном сбое или сильном дефиците витаминов и микроэлементов.

Как стимулировать рост волос

Сыворотки, лосьоны и маски для кожи головы действительно работают. Они продлевают фазу активного роста и даже могут остановить выпадение. Но только если «внутренние» показатели в норме.