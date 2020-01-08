Семь безобидных вещей, которые ставят под угрозу твои отношения

Игра в Отелло и Доздемону нравится многим парам, но некоторые настолько увлекаются, что не замечают, как она начинает отравлять отношения. Если муж проводил задумчивым взглядом девушку в мини, небольшая сцена ревности и трогательное дрожание ресниц быстро вернет его внимание «на место». Но если будешь пользоваться им по поводу и без, мужчина будет скрывать то, что может заставить его оправдываться.

Но обратный сценарий, когда женщина пытается заигрывать с другими, чтобы поддержать интерес мужа к себе, – еще более опасный. Видя повышенную активность в общении с мужчинами, муж может решить, что его ценность для нее не так уж и велика.

Даже такие невинные замечания в адрес других, как «мачо» и «красавчик», воспринимаются им как сравнение не в его пользу. Наигранная ревность подчеркивает отсутствие безусловного принятия любимого человека, лишая его статуса «лучшего в мире».

2. При всех вспоминать забавные случаи