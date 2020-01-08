Семь безобидных вещей, которые ставят под угрозу твои отношения

Зная, как важно держать чувства в тонусе, женщина разными способами старается всегда быть в фокусе мужчины, чтобы он даже не думал смотрел на других. Но порой переигрывает – и безобидные вещи начинают угрожать отношениям.
Чувство юмора и игривость не только притягивают мужчину и женщину друг к другу в начале знакомства, но и потом держат их отношения в тонусе, разжигая страсть и повышая уровень доверия.
Но некоторые шутки и провокации могут вызвать у партнера агрессию или обидеть, заставив его «закрыться», отгородиться. Рассказываем, какие приемы можно отнести к запрещенным, и чем чревата чрезмерная любовь к подобным играм.
Игра в Отелло и Доздемону нравится многим парам, но некоторые настолько увлекаются, что не замечают, как она начинает отравлять отношения. Если муж проводил задумчивым взглядом девушку в мини, небольшая сцена ревности и трогательное дрожание ресниц быстро вернет его
Но обратный сценарий, когда женщина пытается заигрывать с другими, чтобы поддержать интерес мужа к себе, – еще более опасный.
Даже такие невинные замечания в адрес других, как «мачо» и «красавчик», воспринимаются им как сравнение не в его пользу. Наигранная ревность подчеркивает отсутствие безусловного принятия любимого человека, лишая его статуса «лучшего в мире».
2. При всех вспоминать забавные случаи
Иногда женщины, желая польстить любимому и представить его настоящим мужиком, на вечеринках начинают рассказывать о его «подвигах». Например, как он, перебрав пива с друзьями, пришел домой в чужом пальто и уснул в ванной.
Сам герой далеко не всегда радуется такому успеху. Даже очень смешные истории, которыми хочется поделиться, необходимо сначала оценить с точки зрения мужской самооценки и чувства его собственного достоинства, прежде чем веселить друзей.
Подумай, не выставляешь ли ты мужа пьяницей, не умеющего себя контролировать, или недотепой, у которого все валится из рук.
Проверь на себе: хотела бы ты, чтобы подобные вещи знал о тебе кто-то сторонний. Сомневаешься? Тогда предоставь мужчине возможность изложить собственную версию забавного случая, упустив «лишние» детали.
Полные версии без купюр храните «для личного пользования», ведь именно из них складывается уникальная история вашей пары.
3. Использовать милые прозвища
Трудно найти женщину, которой понравились бы такие обращения, как «слоненочек» или «скелетик мой», да еще произнесенные публично. Но это не мешает ей давать подобные прозвища мужу.
Несмотря на уменьшительно-ласкательные суффиксы, подобные комплименты имеют покровительственный оттенок и как бы говорят: «Ты далек от идеала, но я великодушно терплю твои недостатки».
Наедине такие слова еще могут быть уместны (обычно среди супругов со стажем), но они точно не предназначены для чужих ушей.
Для выражения нежности в присутствии других людей больше подходят такие нейтральные слова, «солнышко», «милый», «дорогой». Хотя даже они могут раздражать мужа, который предпочитает быть просто Алешей/Петей.
На «зайчика», «рыбку» и «котика» большинство мужчин реагируют плохо.
4. Играть на публику
Осознание своей власти над любимым способно вскружить женщине голову. И порой ей так хочется похвастаться перед подругами тем, как он ее любит, что она просит мужчину при них повторить то, что он сказал в порыве страсти или под влиянием эмоций. Это в прямом смысле обнажает человека перед окружающими, выставляя напоказ его слабости и самые глубокие переживания.
Причем женщину не смущает, что мужчина отказывается повторять свои слова — она с радостью сама это сделает. И волшебные обещания «перевернуть мир» или «любить до последнего вздоха» мгновенно опошляются под прицелом любопытных глаз.
Да и сами обстоятельства, в которых это происходит, часто являются унизительными. Например, «шутливые»
5. Брать «на слабо»
Требования доказать свою любовь — не просто запрещенный, а крайне опасный прием. Глупости вроде «Слабо написать мое имя на вершине небоскреба?» могут прийти в голову лишь юным дамам. А зрелые придумывают более «приземленные» испытания: «Сосед пялится на меня. Ты же мужчина — сделай что-нибудь!».
Подобные провокации заставляют мужчину рисковать ради прихоти девушки (лезть на высотку), нарываться на неприятности (разбираться из-за ерунды с соседом) или вынуждают не вступать в игру, чувствуя свою несостоятельность.
О женской способности обижаться по пустякам ходят анекдоты, но не стоит становиться похожей на их героинь. «Развод и девичья фамилия!» и аналогичные угрозы, несмотря на очевидное отсутствие намерения разрывать отношения, редко воспринимаются партнером как шутка. Каждый раз у мужчины остается осадочек, заставляющий его сомневаться в прочности вашего союза.
7. Нарочито грубить
Чем ближе отношения, тем меньше физическая и психологическая дистанция в общении. При обращении к любимому могут начать проскальзывать такие выражения, как: «Ну ты слабак! Дай покажу, как это делается!» или «Шевели ластами — мы опаздываем!» Такие шутливые перепалки позволяют паре почувствовать, что между ними нет барьеров. Но когда нарочитая грубость и критика становятся предпочитаемым стилем общения, романтическая пара быстро превращается в тандем ворчунов.
Увлекшись подобной игрой, партнеры допускают обидные выражения, что приводит к нешуточным конфликтам.
Чтобы не доводить до крайностей, не надо отказываться от внутреннего «фильтра», позволяющего избегать чрезмерной прямоты и очищающего общение от обидных слов.