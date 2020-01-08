Вкуснее не придумаешь! ⟩ Глазированный мясной рулет

Запекайте 45 минут в разогретой духовке. Подавайте горячим с зеленым салатом, советует «Домашний Очаг».
Время приготовления - 1 ч 35 мин
Ингредиенты
Мясо говядина (фарш постный) - 450 г
Мясо индейка (фарш из грудки) - 450 г
Овсяные хлопья быстрого приготовления - 1 стакан
Молоко обезжиренное - 1/2 стакана
Лук репчатый - 1 штука
Перец красный крупный - 1 штука
Чеснок - 3 зубчика
Масло растительное - 1 столовая ложка
Соус соевый - 2 чайные ложки
Кетчуп - 2 столовые ложки (60 мл)
Морковь средняя - 3 штуки
Горчица острая - 2 столовые ложки
Соль и перец - по вкусу
Способ приготовления
Перец и лук мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Морковь натрите на терке.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для запекания выстелите фольгой. Овсяные хлопья залейте молоком, перемешайте и дайте постоять 5 минут.
В разогретом растительном масле обжарьте лук до прозрачности. Добавьте красный перец и чеснок, подержите на огне еще 5 минут, помешивая, пока перец не станет мягким. Переложите в миску, дайте остыть.
Взбейте соевый соус и 60 мл кетчупа. Соедините два вида фарша, тертую морковь, размоченные овсяные хлопья, овощи, горчицу, 2 столовые ложки кетчупа, по щепотке соли и перца, вымесите руками. Выложите фарш в форму для выпечки и руками сформируйте овальный рулет (10х20 см). Верх и бока смажьте глазурью из соевого соуса с кетчупом. Запекайте 45 минут в разогретой духовке. Подавайте горячим с зеленым салатом.