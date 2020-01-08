Вкуснее не придумаешь! ⟩ Глазированный мясной рулет

Количество порций - 8

Время приготовления - 1 ч 35 мин

Ингредиенты

Мясо говядина (фарш постный) - 450 г

Мясо индейка (фарш из грудки) - 450 г

Овсяные хлопья быстрого приготовления - 1 стакан

Молоко обезжиренное - 1/2 стакана

Лук репчатый - 1 штука

Перец красный крупный - 1 штука

Чеснок - 3 зубчика

Масло растительное - 1 столовая ложка

Соус соевый - 2 чайные ложки

Кетчуп - 2 столовые ложки (60 мл)

Морковь средняя - 3 штуки

Горчица острая - 2 столовые ложки

Соль и перец - по вкусу

Способ приготовления

Перец и лук мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Морковь натрите на терке.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для запекания выстелите фольгой. Овсяные хлопья залейте молоком, перемешайте и дайте постоять 5 минут.

В разогретом растительном масле обжарьте лук до прозрачности. Добавьте красный перец и чеснок, подержите на огне еще 5 минут, помешивая, пока перец не станет мягким. Переложите в миску, дайте остыть.